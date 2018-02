Uomini e Donne | cavaliere assale Tina | ' Mi ha quasi tolto le mutande' | video

Uomini e Donne - rissa in studio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani : "Ti strozzo gallina" : rissa sfiorata nello studio di Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due Donne tra cui, come è ben noto, non scorre particolare simpatia, sono quasi arrivate alle...

Uomini e Donne : Gemma chiude la storia con Raffaele - ecco il motivo Video : Ieri pomeriggio è stata realizzata la registrazione dei nuovi appuntamenti del Trono Over [Video] e l'inizio è stato davvero scoppiettante. Il signor Domenico, che non riesce a dimenticare Tina Cipollari, ha deciso di fare un filmato dove mostra all'opinionista la sua giornata tipo. Subito dopo è entrato nello studio Elios ed è corso ad abbracciare la Vamp, poi ha tentato in tutti i modi di baciarla. Ovviamente la donna ha cercato di contenere ...

Giorgio Manetti e Tina Cipollari/ Uomini e Donne - il cavaliere ammette : "Ha un cuore d'oro" : Giorgio Manetti è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha una spiccata simpatia per Tina Cipollari e continua a essere ambito da Gemma Galgani.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:41:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 2 febbraio 2018 : Sossio si becca due di picche! : Sossio Aruta è uscito con Valentina Autiero e con Donatella. Un’intervento di Ida ribalta la situazione e le due dame decidono di punto in bianco di chiudere la frequentazione con Sossio! Che cosa è accaduto? Uomini e Donne, Sossio Aruta rifiutato da Valentina e da Donatella! La terza parte di Uomini e Donne Over inizia con Sossio Aruta che viene invitato al centro studio da Maria De Filippi. Di fronte al cavaliere si siede ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti : 'Non ci pensavo - mi sono lanciato. Tina? Una bomba atomica - ma non mi metto con lei' : ROMA - 'All'inizio, nel 2014 non ci pensavo affatto. Avevo visto delle puntate in cui c'erano donne interessanti e mi sono lanciato'. Saluti da una piovigginosa Torino Un post condiviso da Giorgio ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari e Giorgio Manetti : insieme sul'Isola dei Famosi? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari ha tradito il marito Kikò Nalli con Giorgio Manetti? L'opinionista mette un punto: "Nessun tradimento!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:57:00 GMT)

Uomini e donne - Giorgio nega ogni interesse per Tina Cipollari : ‘Lei ha tre figli meravigliosi’ : In un’intervista concessa al settimanale Oggi, Giorgio Manetti di Uomini e donne ha smentito totalmente le voci che lo volevano molto vicino a Tina Cipollari, negando con altrettanta forza che i suoi presunti avvistamenti in compagnia dell’opinionista viterbese abbiano effettivamente avuto luogo. “Noi due insieme? Mi viene da ridere, si sono perfino inventati un incontro a Viterbo. La verità è che ci siamo incontrati su un ...

Gemma Galgani Vs Tina Cipollari/ Uomini e Donne - nuova lite in studio : il pubblico dice basta! : Al trono over di Uomini e Donne sono ormai all'ordine del giorno gli scontro tra la dama Gemma Galgani e l'opinionista Tina Cipollari. Si discute sempre su Giorgio!(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 15:37:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne - registrata una nuova puntata Video : Uomini e Donne, Gemma e Giorgio [Video]: quante volte le news e le Anticipazioni sul programma di Maria De Filippi titolano in questa maniera! Certo, anche la nuova puntata del trono over registrata mercoledì 31 gennaio vede tra i protagonisti la Galgani e il Manetti, ma questa volta non abbiamo assistito alle scene tipiche delle ultime settimane, con lei che quasi implora lui di ricominciare e lui che in varie maniere si svincola dalla ...

Uomini e Donne : Paolo sceglie la sua dama sotto una pioggia di critiche Video : Dopo un tira e molla durato per troppo tempo Paolo Crivellin, il tronista del Trono Classico di Uomini e Donne [Video], finalmente ha fatto la sua scelta. La puntata in questione verra' trasmessa su Canale 5 lunedì 5 febbraio 2018. Nonostante tutto il giovane continua a far discutere per la sua indecisione. Le critiche che gli sono state rivolte hanno preso piede non solo nello studio del programma ma anche sul web dove le fans sono insorte in ...

EMY E PACIFICO/ Uomini e donne - la dama contro Gianni Sperti : "Tu lo prenderesti uno che ti rifiuta?" : PACIFICO ha deluso Emy? La dama non ha dubbi e nella nuova puntata di Uomini e donne la verità verrà a galla spingendo Gianni Sperti a reagire, cosa vedremo ancora?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 15:20:00 GMT)

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : GIORGIO fa un regalo ad ANNA mentre GEMMA chiude con RAFFAELE! : Mercoledì 31 gennaio 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne; scopriamo insieme che cosa è successo tra le dame e i cavalieri del programma: come prima cosa, Maria De Filippi ha mostrato un filmato rvm che raccontava una giornata tipica del signor Domenico; l’uomo quindi, dopo aver spiegato dettagliatamente che cosa è solito mangiare a colazione, ha eseguito il solito allenamento di punching ball e a ...