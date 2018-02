Unicredit tra le vincitrici di Top Employers 2018

Unicredit leader in Global Trade Finance secondo Euromoney : Colleghiamo clienti di tutto il mondo, offrendo soluzioni semplici e trasparenti per rispondere a tutte le loro esigenze più complesse".

L'audizione di Federico Ghizzoni - ex amministratore delegato di Unicredit - alla Commissione banche : ... ex amministratore delegato di Unicredit sui contatti tra Unicredit e Banca Popolare dell'Etruria, sia diretti che indiretti, avvenuti con il tramite di personalità del mondo della politica. Il primo ...

Carta di credito virtuale gratis : confronto tra PayPal - Unicredit - Mastercard - Intesa San Paolo e Fineco : Oggi è possibile utilizzare le carte di credito virtuali, gratuite e comode per le transazioni. Tra queste valutiamo quelle gratis quali la celebre PayPal e quelle di Unicredit , Mastercard , Intesa , San Paolo e Fineco . Scopriamone insieme le caratteristiche principali e le condizioni. Migliori carte di credito virtuali gratis : PayPal , Unicredit e Mastercard La Carta di credito virtuale di PayPal permette di pagare e trasferire denaro ...

Unicredit - sono stranieri tre azionisti su quattro : La rivoluzione francese in Unicredit procede a passo spedito. L'assemblea degli azionisti ieri ha approvato il nuovo governo societario che concede al management la facoltà di presentare una lista di ...

Unicredit - Saccomanni : piano strategico sta già dando risultati importanti : (Teleborsa) - Fabrizio Saccomanni è fiero di essere entrato in uno dei più importanti gruppi bancari europei, Unicredit. In occasione dell'assemblea, che ha dato il via libera alla nuova governance, ...