Unar | Gentiloni nomina Manconi coordinatore dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni

: bravo Gentiloni - enzocursio : bravo Gentiloni - chiccolavesca : Regalare a Gentiloni un bidone di colla per rimettere insieme tutti i cocci lasciati da Renzi potrebbe non... -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Il Pd non l’ha inserito nelle liste per le elezioni del 4 marzo, dopo che si è battuto – anche con lo sciopero della fame – per far approvare la legge sullo ius soli. Ma per Luigiarriva ora un altro incarico. Il presidente del Consiglio Paolol’hatodell’, l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, istituito nel 2003 nell’ambito del Dipartimento per le pari opportunità. L’incarico, che svolgerà a titolo gratuito, avrà inizio dal 24 marzo 2018.è docente di sociologia dei fenomeni politici. nella legislatura appena finita è stato presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato. Lo scorso anno l’allora direttore dell’Francesco Spano ha dato le dimissioni dopo che ...