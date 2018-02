Una stella per Gina Lollobrigida

Astronomia : i buchi neri super-massicci possono “ingoiare” Una stella all’anno delle galassie che li circondano : I ricercatori dell’University of Colorado a Boulder hanno scoperto un meccanismo che spiega la persistenza di ammassi stellari asimmetrici intorno a buchi neri super massicci in alcune galassie e suggeriscono che, durante i periodi seguenti un’unione di galassie, le stelle in orbita potrebbero essere scagliate nel buco nero e distrutte ad un tasso di una all’anno. La ricerca fornisce anche una risposta ad un mistero astronomico di lunga data sul ...

Gina Lollobrigida - Una stella sul boulevard hollywoodiano : La stella di 'Lollo' continua a brillare: a 90 anni, l'attrice italiana ha ricevuto il riconoscimento sulla Walk of Fame di Hollywood 02 febbraio 2018

Gina Lollobrigida - Una stella sulla Walk of Fame 'Sono commossa - non me l aspettavo' : LOS ANGELES - Ci sono voluti 90 anni perché Gina Lollobrigida riuscisse a ottenere una delle onorificenze più simboliche del cinema. Ieri, con una sfarzosa cerimonia, Hollywood si è inchinata alla "...

Gina Lollobrigida - Una stella sulla Walk of Fame 'Sono commossa - non me l aspettavo' - Cinema - Spettacoli : Poi, con le braccia al cielo, ha ringraziato i fan per averla resa popolare in tutto il mondo, dichiarando quanto il Cinema, forse più che altre forme d'arte, possedeva qualcosa di 'magico' e che ...

Hollywood dona Una stella alla 'Lollo' : 23.40 "Sono commossa, non mi aspettavo di tornare dopo tanti anni a Hollywood e trovare ancora tutto questo amore". Così Gina Lollobrigida sulla sua stella che brilla sulla famosa Walk of Fame. L'attrice, che lo scorso luglio ha compiuto 91 anni, è volata a Los Angeles per ricevere l'omaggio del mondo del cinema Usa: la sua è la stella numero 2.628 fra quelle sul famoso boulevard. Perfettamente truccata, con la sua pettinatura cotonata, ...

Ripple e Stellar oggi le peggiori dopo furto-shock di NEM ma Una criptovaluta si salva : ... parlare dello spauracchio di " bolla delle criptovalute " è come fare riferimento ad uno spauracchio che viene agitato per nascondere l'esistenza di quelli che sono i veri problemi di questo mondo. ...

BRUNO BARBIERI/ "Cracco? Se ti tolgono Una stella Michelin un motivo ci sarà" (Tv Talk) : BRUNO BARBIERI ha sparato a zero sull'ex collega Carlo Cracco, argomento che approfondirà a Tv Talk, commetando la recente perdita della stella Michelin.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 07:15:00 GMT)

Windows 10 : arriva nell’app Microsoft Foto la funzionalità “Scegli Una stella” : Microsoft sta finalmente rilasciando una funzionalità nell’app Foto di Windows 10 stata presentata lo scorso anno durante la conferenza del build 2017. Ci riferiamo a “Scegli una stella” che, assieme a Story Remix, consente all’utente di selezionare una persona come protagonista del video che si sta modificando. Una volta selezionata, l’applicazione creerà ed editerà automaticamente un filmato dove viene messa in ...

Margherita Hack - Una stella infinita : al teatro Manzoni di Calenzano un omaggio alla fisica fiorentina : Nella sua lunga vita, Margherita Hack ha riempito auditorium e teatri, diretto un osservatorio astronomico, difeso la libertà della scienza, la laicità dello Stato e combattuto per la parità dei ...

'Era un serial killer' - Zakaria Ismaini uccise LUna Stellato e altre due persone : Il nordafricano viene definito, nel suo comportamento, compatibile con la definizione in scienza criminologica dell'assassino seriale per 'la ritualità del delitto, quella sorta di celebrazione di ...

Una stella sulla Hollywood Walk of Fame per i 90 anni di Minnie : Una stella sulla Hollywood Walk of Fame: è il regalo ricevuto da Minnie, mitico personaggio dei fumetti e cartoni Disney, per i suoi 90 anni. Alla cerimonia hanno partecipato Robert A. Iger, ...

I telescopi spaziali hanno avvistato Una stella coperta di “bolle” : Per la prima volta gli scienziati hanno potuto studiare, osservandola in modo diretto, la superficie di una stella con una superficie tutta particolare, come se fosse coperta di bolle. A scoprirla, il Very Large Telescope dell’Eso, situato nel deserto di Atacama. L’oggetto, una gigante rossa situata nella costellazione della Gru, è 350 volte più grande del Sole, migliaia di volte più brillante e rappresenta quello che, tra qualche miliardo di ...

Castellammare - Lungomare al buio - ancora problemi all'illuminazione della villa comUnale