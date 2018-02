Un mare più sicuro | il nuovo Codice della Nautica in vigore dal 13 febbraio

«It’s all about love» - le frasi che aiutano ad amare e ad amarsi un po’ di più : Che sia il giorno di San Valentino, festa degli innamorati per eccellenza, o un giorno qualunque, è sempre bello celebrare l’amore. Chi ce l’ha, chi lo vorrebbe, chi ne soffre, chi non sa come gestirlo: l’amour, alla francese, che fa ancora più chic, è volenti o nolenti il protagonista indiscusso delle nostre vite. Soggetto di canzoni e film, impregna poesie e racconti, imbratta muri e, spesso, accompagna doni e cioccolatini. Ma quali sono le ...

Cancro al seno : ecco quali omega 3 consumare per prevenire e combattere in maniera più efficace la malattia : Gli omega-3 provenienti dal pesce sono più potenti di quelli dei semi lino nella prevenzione del Cancro, secondo un nuovo studio dell’University of Guelph. Il professore David Ma ha scoperto che gli omega 3 marini sono 8 volte più efficaci nel fermare lo sviluppo e la crescita del Cancro. David Ma ha dichiarato: “Questo è il primo studio che confronta l’efficacia degli omega 3 marini rispetto a quelli vegetali nel combattere lo sviluppo del ...

Taranto - nei wind day niente più stop alle scuole : "L'Ilva dovrà fermare le polveri" : Ordinanza urgente del sindaco Melucci che ha ordinato lo stop di parchi minerali e nastri trasportatori nei giorni di vento. L'Ilva dovrà pulire non solo le...

NBA - i Minnesota Timberwolves non si vogliono più fermare : Wiggins è salito agli onori della cronaca stanotte segnando il suo massimo stagionale con 40 punti contro gli L.A. Clippers, ma è ancora lontano dall'essere un giocatore efficiente: tira con il 48.4% ...

ANBI : in Europa c’è più bisogno di Italia per affermare il valore ambientale dell’irrigazione : “Se in Europa si parla ancora di calcolare il danno ambientale, causato dall’irrigazione, significa che i rappresentanti Italiani non sono riusciti ad affermare in sede comunitaria i benefici, che invece la pratica irrigua porta all’equilibrio ecologico del territorio, cui restituisce l’acqua spesso qualitativamente migliore di come viene prelevata. Per sostenere questa battaglia, prima culturale e poi economica, siamo stati i promotori di ...

Tra gli iceberg - nel cuore della maremma o negli Onsen giapponesi : al 'Kilimangiaro' le piscine naturali gratuite più belle del mondo : La penultima classificata, nota grazie ai tanti siti che la considerano una delle terme più belle del mondo, è invece italiana: vicinissima a Grosseto in Toscana, ma raggiungibile con meno di due ore ...

Giovanni Veronesi a Grottammare : 'Fare l'attore mi diverte di più - il regista è un ruolo profondo' : E anche fare spettacoli teatrali. Insomma, voglio continuare a fare esattamente quello che faccio'. Copyright

Elena Fanchini choc/ 'Ho un tumore - mi devo fermare. Batto il cancro e torno più forte di prima' : Elena Fanchini ha un tumore. Annuncio shock della discesista italiana che le precluderà anche la presenza alle Olimpiadi: ora deve vincere il cancro.

In barca e sott'acqua alle Filippine il mare più bello del pianeta : White Beach - i tre chilometri di sabbia bianca orlati di palme da cocco sulla sua costa sudorientale - è classificata tra le dieci più belle spiagge del mondo. Lo scenario è grandioso. A Sud le ...

Due sale di osservazione a 180° e la più grande pista di kart nel mare : Norwegian Cruise Line stupisce con le novità per la stagione 2018-2019 : La Norwegian Cruise Line ha annunciato che sarà di nuovo presente alla Fiera Internazionale del Turismo 2018, il più grande appuntamento turistico dell’anno in Spagna, dove presenterà le novità per la stagione 2018-2019. Come principale novità la compagnia ha lanciato la Linea Premium All Inclusive, che dà al passeggero una flessibilità ineguagliabile, offrendo ulteriori elementi alle tariffe iniziali. Per esempio, un’ampia selezione di bevande ...

Ivano marescotti - attore e comunista : «La sinistra non conta più. Ecco perché scelgo il M5S» : «Il Pd è finito, la sinistra è sconfitta. C’è da scegliere tra due alternative: l’ammucchiata composta dai razzisti della Lega, dai filofascisti di Fratelli d’Italia e da quel “delinquente” di Berlusconi, e i 5 Stelle. Ecco, io voterò loro, nonostante facciano e dicano ancora tante cassate». Dice cassate, Ivano Marescotti, e ti vengono subito in mente le praterie infinite di Don Camillo e Peppone, le luci delle ...

Elezioni 2018 - marescotti : "Voterò Cinque Stelle. Oggi è la scelta più efficace" : E, possibilmente si possano poi liberare dalle cazzate primordiali che esprimono e fare politica guardando chi c'è attorno a loro". l.t.

Marina Suma : «Oltre Sapore di mare c’è di più» : Gli odori acri della pineta, la sabbia dorata della Versilia e la pioggia battente dell’ultimo giorno di vacanza, prima di salutare l’estate e tornare alla vita di sempre. È questa la cornice della storia d’amore fra Luca e Marina in Sapore di Mare, uno dei film più iconici degli anni Ottanta. Un successo straordinario e la consacrazione definitiva di due astri nascenti del cinema italiano: Jerry Calà e Marina Suma, ...