Un dinosauro di 76 milioni di anni fa | ecco i resti esposti al Museo di Storia Naturale

Ricostruito il cranio di un dinosauro vissuto 200 milioni di anni fa da un fossile scoperto nel Sud Africa : La ricostruzione digitale del cranio di un dinosauro sudAfricano di 200 milioni di anni, il massospondilo, ne ha reso possibile la stampa tridimensionale, facilitando la ricerca su altri dinosauri in tutto il mondo. Kimi Chapelle, dottoranda presso l’Evolutionary Studies Institute dell’University of the Witwatersrand di Johannesburg, in Sud Africa, ha utilizzato lo strumento Wits MicroFocus CT per scrutare dentro il cranio del massospondilo. ...