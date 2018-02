Un candidato di M5s paga 7 euro di affitto

agi

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Emanuele Dessì,M5s al Senato nel collegio Lazio 3 e già finito nella critiche per il video in cui balla con un esponente della famiglia Spada, abita in una casa popolare dell'Ater pagando un affitto 7,75al mese. Secondo quanto svelato da 'PiazzaPulita', ilnel listino proporzionale ha ricevuto la casa in affitto dal comune di Frascati, dove vive e per due anni ha fatto pure il consigliere comunale, pagando un canone irrisorio di 93l'anno. Ma chi è l'uomo sul quale Alessandro Di Battista ha chiesto di fare chiarezza? Emanuele Dessì, classe 1964, è stato eletto nel 2015 a Frascati e il curriculum, pubblicato sul sito istituzionale, racconta molto poco di lui, se non che ha preso la maturità scientifica e fa l'autotrasportatore. Di più dicono le ...