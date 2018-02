Un asteroide sfiorerà la terra | ' Potenzialmente pericoloso' Ecco quando succederà

Un asteroide molto veloce e grande quanto il grattacielo più alto del mondo “sfiorerà” la Terra : ecco tutte le INFO UTILI osservarlo : Manca poco ormai al passaggio “ravvicinato” dell’asteroide 2002 AJ129: alle 22.30 ora italiana del 4 febbraio saluterà la Terra dalla distanza di 4,2 milioni di km, viaggiando alla velocità di 34 km/s. Il “sasso spaziale” non minaccia assolutamente il nostro pianeta in quanto il passaggio avviene “a una distanza di tutta sicurezza e rappresenta un’occasione per osservarlo anche con i telescopi ...

Un “asteroide potenzialmente pericoloso” si avvicina alla Terra : 3200 Phaethon ci “sfiorerà” prima di Natale - mistero sulla sua origine : “3200 Phaethon” è un asteroide del diametro di circa 4,8 km: vaga nella nostra galassia, entrando e uscendo dalle orbite planetarie durante il suo viaggio. Il mese prossimo, il sasso spaziale “sfiorerà” la Terra alla distanza di quasi 10 milioni di km, che, in termini astronomici, non è poi così trascurabile. Phaethon (Fetonte, come il figlio del dio sole della mitologia greca, che aveva quasi distrutto il mondo) è un ...