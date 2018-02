Un asteroide molto veloce e grande quanto il grattacielo più alto del mondo “sfiorerà” la

Scuro - rossastro e molto allungato : il primo asteroide interstellare è qualcosa di mai visto prima : Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto Scuro, rossastro, molto ...