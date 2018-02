Trovato cadavere di un senzatetto dentro lo stadio Flaminio Insorgono M5s e Fi

Trovato un cadavere allo Stadio Flaminio di Roma. La polizia indaga sulle cause del decesso : Notizia shock da Roma: questa mattina, attorno alle 08.30, è stato riTrovato un cadavere all’interno dello Stadio Flaminio, impianto ormai in disuso e che da anni versa in uno stato di totale abbandono (molti senzatetto hanno Trovato riparo). La polizia ha riTrovato un corpo durante un controllo programmato presso la struttura. Le cause del decesso devono ancora essere accertate. La vittima sarebbe un uomo sulla quarantina dello Sri Lanka, ...

RiTrovato il cadavere di una donna fatto a pezzi in due trolley : è Pamela Mastropietro : Il finale è quello tra i più tragici: nonostante l'iniziale scetticismo degli investigatori, il corpo Ritrovato in due trolley, sezionato e Ritrovato nelle campagne di Polenta, è quello della ragazza romana di 18 anni allontanatasi da casa il 29 gennaio. Pamela Mastropietro aveva così lasciato volontariamente la comunità di recupero "Pars" di Corridonia dove era ospite. Il cadavere Ritrovato era stato inizialmente riferito ad ...

