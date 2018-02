Trovata dalla Provincia la soluzione per gli studenti del ' Mancini'

Scomparsa dalla comunità Trovata a pezzi in due trolley : Tiziana Paolocci Parti di donna, perfettamente lavati, divisi in due trolley. È orrore nelle campagne di Pollenza, in provincia di Macerata, dove ieri un passante ha fatto la macabra scoperta. Ma il ...

Scomparsa dalla comunità. Trovata a pezzi in due trolley : Parti di donna, perfettamente lavati, divisi in due trolley. È orrore nelle campagne di Pollenza, in provincia di Macerata, dove ieri un passante ha fatto la macabra scoperta. Ma il giallo sull'identità del cadavere è durato solo poche ore, perché in giornata gli investigatori hanno accertato che quel corpo, tremendamente smembrato, apparteneva a Pamela Mastropietro. Fermato nella serata di ieri un ragazzo nigeriano già noto alla polizia, ...

Uccisa con tre coltellate al petto/ Simona Forelli - Trovata dalla madre in un lago di sangue : Simona Forelli, Uccisa con tre coltellate al petto: madre la trova in un lago di sangue, interrogato il compagno. In casa erano presenti i due figli della coppia, di 5 e 17 mesi(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 22:12:00 GMT)

