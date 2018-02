Trasporto merci | due nuove locomotive in servizio negli scali di Ravenna e Dinazzano

Tirrenia : rafforza Trasporto merci da e per Sardegna (2) : (AdnKronos) - E grande importanza assume, sottolinea la società, "anche l’inserimento di una corsa supplementare della nave cargo Massimo Mura, che assicurerà un’ancora maggiore capacità di trasporto nelle linee del Sud Italia verso la Sardegna meridionale, con la Napoli-Cagliari, da sempre servita

Tirrenia : rafforza Trasporto merci da e per Sardegna : Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Tirrenia rafforza il trasporto merci da e per la Sardegna. La Compagnia, a partire da oggi, 29 gennaio, inserirà un’ulteriore nave cargo dedicata esclusivamente al settore merci, che garantirà ancora più corse sulle linee Olbia-Civitavecchia e Cagliari-Civitavecchia, due

Nuove risorse dalla Regione Friuli Venezia Giulia per incentivare Trasporto merci su ferrovia : (Teleborsa) - La Regione ha stanziato 400mila euro per incentivare il ricorso alla ferrovia per il trasporto di bramme, ovvero semilavorati d'acciaio a sezione rettangolare, tra il Porto di Monfalcone ...

Ennio Cascetta RAM - il nuovo modo di affrontare la tematica del Trasporto merci : La tematica del trasporto aereo merci per la prima volta affrontata in modo sistematico, Teleborsa ha incontrato Ennio Cascetta amministratore unico di RAM S.p.A . (Rete Autostradale Mediterranee) al ...