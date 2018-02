Torino | Mazzarri | ' Sampdoria forte Mercato? Nessuno in grado di migliorarci'

Torino - Mazzarri : 'Attenzione alla Samp - arriva da un periodo positivo' : 'Sappiamo che andiamo in uno stadio dove il fattore campo ha fatto la differenza fino ad ora. Inoltre i blucerchiati sono in un periodo positivo, hanno appena vinto a Roma. In settimana abbiamo ...

Mazzarri : 'Torino - dimostrami contro la Samp che non commetti più certi errori' : TORINO - È finito il mercato e si apre lo spareggio per l'Europa. Sampdoria-Torino , domani a Marassi. Mazzarri ritrova una delle sue squadre con cui ottenne bei risultati , una qualificazione europea ...

Torino - a tutto Mazzarri : “il caso Ljajic” e la formazione anti-Sampdoria - il punto : Il tecnico del Torino FC Walter Mazzarri ha incontrato oggi i media presso la sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per presentare la sfida di domani contro la Sampdoria: “Sappiamo che andiamo in uno stadio dove il fattore campo ha fatto la differenza fino ad ora. Inoltre i blucerchiati sono in un periodo positivo, hanno appena vinto a Roma. In settimana abbiamo lavorato bene e provato diverse soluzioni: speriamo di mostrarle ...

Il mercato del Torino “inguaia” Mazzarri : il tecnico ha una bella gatta da pelare : Il Torino ha deciso di trattenere Adem Ljajic in granata, privandosi nelle ultime ore di calciomercato di Boye anzichè del serbo. Una scelta voluta e non dettata dalle offerte, dato che per Ljajic ne sono pervenute eccome al club del presidente Cairo, una su tutte quella dello Spartak Mosca. Mazzarri ha inciso molto su questa decisione, ma adesso avrà una bella gatta da pelare. Dal suo arrivo il tecnico del Torino ha messo in mostra un ottimo ...

Torino - Cairo : 'Donsah? Mazzarri lo ha chiamato ma pare che dormisse' : E, tornado ai possibili acquisti, è cronaca dire che i giocatori disponibili a gennaio sono soprattutto quelli che giocano meno e che quindi non possono avere una condizione fisica, un ritmo gara ...

Serie A Torino - N'Koulou : «Mazzarri più puntiglioso di Mihajlovic» : Torino - La differenza tra Mazzarri e Mihajlovic "è che il nuovo mister è più puntiglioso e vuole che tutti, anche chi non gioca, lavori al 100%" . È il punto di vista di Nicholas N'Koulou , difensore ...

Torino - la cura Mazzarri funziona : 7 punti in 3 gare : Due vittorie e un pareggio, 7 punti totali. È il bottino di Walter Mazzarri nella prime tre partite alla guida del Torino, una squadra in netta crescita e ora in orbita Europa, con il sesto posto ...

Summit di mercato in casa Torino : ecco le richieste di Mazzarri ed i calciatori in uscita : Summit di mercato in casa Torino. A rivelare l’incontro è stato lo stesso Mazzarri, il quale ha avuto nel post gara di oggi, un confronto con la società e con Petrachi in chiave calciomercato. Il tecnico granata ha parlato oggi del possibile addio di Ljajic, calciatore che però sembrerebbe in procinto di rimanere in granata, come rivelato dal presidente Cairo: “Ljajic resta”, avrebbe svelato il patron del Torino ...

Serie A Torino - Mazzarri : "Niang e Belotti insieme? Si può" : Dobbiamo crescere - ha dichiarato il tecnico del Torino ai microfoni di Rai Sport - Siamo andati in vantaggio con un bel gol, poi abbiamo rischiato di rovinare la partita per delle disattenzioni. Non ...

Torino - parla Mazzarri e fa rumore : Ljajic saluta i granata! : Il Torino ha vinto oggi di fronte al pubblico amico contro il Benevento. La squadra di Mazzarri dopo un inizio equilibrato ha preso in mano il gioco dominando l’incontro, ma oggi nelle dichiarazioni post gara del tecnico granata, si fa un gran parlare del caso Ljajic. “Ci sono tre giorni, magari qualcosa più succedere, ci riuniremo, ma nulla di grande. Poi può succedere che qualche ragazzo penalizzato dalle scelte possa chiedere di ...

Pagelle Torino-Benevento 3-0 - dominio per la squadra di Mazzarri : Pagelle Torino-Benevento, dominio per la squadra di Mazzarri – Il Torino è cambiato dopo l’arrivo in panchina di Walter Mazzarri, 7 punti nelle prime tre partite per l’ex Napoli. Tutto facile nella gara contro il Benevento, il club granata è stato anche favorito dall’ingenua espulsione da parte del portiere Belec, in gol Iago Falque, Niang ed Obi, per la squadra di De Zerbi adesso le cose si mettono male. Finisce ...