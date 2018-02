Tiziano Ferro ' lotta' con Violante Placido

Tiziano Ferro e Violante Placido insieme nel video di “‘Solo’ è solo una parola” : Come promesso, oggi venerdì 2 febbraio Tiziano Ferro ha pubblicato il video del nuovo singolo “‘solo’ è solo una parola”. Come annunciato qualche settimana fa, special guest della clip l’attrice Violante Placido. Il video è stato diretto da Gaetano Morbioli e vede i due artisti come unici protagonisti danzare e “combattere”. “Il cuore è andato in guerra ma la vita non l’ho persa” solo È solo UNA ...

"Una meraviglia" - Tiziano Ferro stregato dal film di Guadagnino : "Una lezione di classe, recitazione, sensibilità, una spanna sopra ogni tentativo di descrivere il mondo emotivo dell'amore e della paura" scrive il cantante in un tweet in cui consiglia la pellicola ...

Tiziano Ferro e Violante Placido in Solo è solo una parola : testo e audio del nuovo singolo : Tiziano Ferro e Violante Placido insieme per il nuovo singolo "solo" è solo una parola, estratto dal fortunato album di inediti Il mestiere della vita, ancora in gioco grazie alla speciale edizione urban vs acoustic pubblicata sul finire del 2017. Oggi, a sorpresa, Tiziano Ferro annuncia una vera bomba attraverso uno scatto che lo ritrae con l'attrice Violante Placido, probabilmente protagonista del suo prossimo videoclip ufficiale. Il ...

I vincitori dei Rockol Awards : Tiziano Ferro - Vasco Rossi - Ermal Meta e tutti gli artisti premiati : I vincitori dei Rockol Awards sono stati comunicati ieri sera, mercoledì 17 gennaio, nel corso della serata che si è tenuta al Santeria Social Club di Milano. Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco. Levante ha omaggiato i Cranberries a pochi giorni dalla scomparsa della cantante Dolores O'Riordan, Ermal Meta ha invece presentato alcuni dei suoi singoli di maggior successo. Dal vivo si sono esibiti anche Canova e Brunori Sas. ...

Tiziano Ferro viene attaccato dalla rivista Rolling Stones : La famosa rivista di musica “Rolling Stones” punta il dito contro Tiziano Ferro polemizzando sui contenuti delle sue canzoni, apertamente in contraddizione con la sua vicenda personale. Tiziano Zarantonello scrive al cantante e divide i social: “Era diventato per me un super guru, un domatore professionista delle farfalle che durante l’adolescenza ti sconquassano lo stomaco peggio che la gastrite. Immaginate come posso ...

Certificazioni Fimi per album e singoli : i nuovi traguardi di Zayn Malik - Tiziano Ferro - Fedez - J-Ax e molti altri : Sono state rese note le nuove Certificazioni Fimi per gli album e per i singoli più venduti del momento. Tra nuove e vecchie uscite discografiche, tanti sono gli artisti italiani ed internazionali che oggi - lunedì 15 gennaio - festeggiano con un disco d'oro o di platino. Dusk Till Dawn di Sia e Zayn Malik raggiunge il doppio disco di platino insieme a What Lovers Do dei Maroon 5 e Sza. Fronte Maroon 5, disco di platino anche a She Will Be ...