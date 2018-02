' Tito-Il cantante piccoletto' a Roma

Cristiano Malgioglio : "Gay dopo aver senTito quella cantante" : Cristiano Malgioglio è sicuramente stato uno dei personaggi più controversi della seconda edizione del Gf Vip . Così si è spogliato di tutte le sue maschere e si è raccontato ai microfoni di DiPiù . ...

Cristiano Malgioglio : Gay dopo aver senTito quella cantante : Cristiano Malgioglio è sicuramente stato uno dei personaggi più controversi della seconda edizione del Gf Vip.Così si è spogliato di tutte le sue maschere e si è raccontato ai microfoni di DiPiù. Cristiano Malgioglio, per la prima volta, ha ricordato gli anni in cui ha iniziato a provare attrazione per gli uomini: "Se sono diventato gay, lo devo solo a Carmen Miranda (è una cantante portoghese, star degli anni '40, ndr). Avrò avuto ...

EMMA MARRONE - ESSERE QUI / La cantante spiega il Titolo del disco - in uscita il 26 gennaio : EMMA MARRONE, 'ESSERE qui': l'artista rende nota la data di uscita del suo nuovo l'album il prossimo 26 gennaio 2018 e la copertina. Intanto viene anticipato dal singolo L'isola.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:02:00 GMT)

GIANNI NAZZARO/ Il cantante torna in tv dopo l'incidente : 'Ho senTito la mano di Gesù' (Domenica In) : GIANNI NAZZARO ospite nel salotto delle sorelle Parodi: il cantante torna in televisione a un anno dall'incidente in cui ha rischiato di rimanere paralizzato. (17 dicembre 2017, Domenica In)(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 11:44:00 GMT)

Abusato da un cantante famoso/ Video - molestie sessuali su minore : sul web ‘processo mediatico’ già parTito : Abusi sessuali da un cantante italiano: la denuncia di un ragazzo ai microfoni di Veronica Ruggeri, de Le Iene Show. Le ultime notizie sullo scandalo che travolge il mondo della musica(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 11:45:00 GMT)

Le Iene Show : processo per il suicidio assisTito di Dj Fabo - lo scherzo a Cristina D'Avena e gli abusi di un cantante italiano : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming sulla pagina web di Italia1 e on demand su Mediaset on Demand . Le Iene Show: anticipazioni martedì 12 ...

Rihanna Drive è la nuova strada di Bridgetown inTitolata alla cantante : video e foto della cerimonia d’inaugurazione : Si chiama Rihanna Drive ed è la nuova via intitolata a nome della superstar di Barbados. Tra gli innumerevoli riconoscimenti che Rihanna ha collezionato in tutta la sua carriera artistica, ora la popstar può anche vantare una strada che porta il suo nome! Una via del suo Paese di nascita nelle Piccole Antille, tra i Caraibi e l’Oceano Atlantico, ora è stata ribattezzata in suo onore. La decisione è stata presa da David Thompson, Primo ...

X Factor Lorenzo Bonamano invesTito : come sta il cantante : Lorenzo Bonamano vittima di un incidente stradale Tanta paura ieri pomeriggio per Lorenzo Bonamano, giovane cantante divenuto noto per la partecipazione all’ultima edizione di X Factor. Il ragazzo stava tornando da un concerto tenuto a Milano quando è stato travolto da una macchina che è sbucata da un incrocio ad una velocità esagerata. L’incidente è avvenuto al km 44 […] L'articolo X Factor Lorenzo Bonamano investito: come sta ...