The Post al cinema - quando il giornalismo si gioca tutto. Tre storie di freelance italiani in zone di guerra : Tre giornalisti italiani, tre storie di freelance che hanno scelto il mestiere di raccontare la guerra. Con tutte le difficoltà per rimanere sul Posto e per vendere i propri pezzi in un mercato sempre più competitivo, lontano nel tempo dal giornalismo glorioso raccontato in ‘The Post‘. Dai costi per vivere una giornata al fronte fino all’assicurazione che tanti media, ormai, non garantiscono più: le testimonianze di Francesca ...

The Post - elogio del giornalismo analogico che sfidò il potere : Non c’è film più moderno in sala adesso di The Post. Nonostante sia ambientato negli anni Settanta e nonostante racconti un fatto vero che coinvolge personaggi realmente esistito. Steven Spielberg e i suoi sceneggiatori riescono a raccontare i principali movimenti che agitano il presente prendendo come scusa gli eventi dei Pentagon Papers, quando il governo Nixon impedì al New York Times di pubblicare le rivelazioni ottenute da documenti ...

«Suits» : KaTherine Heigl al posto di Meghan Markle : Meghan Markle, fatti in là. Al posto della futura moglie del principe Harry e del collega Patrick J. Adams arriva Katherine Heigl. La ex Izzie di Grey’s Anatomy entrerà nel cast di Suits a partire dall’ottava stagione, la prima che andrà in onda senza i personaggi di Rachel e Mike. Dopo l’addio dei due attori, che lasceranno il legal drama alla fine della settima stagione (dal 5 febbraio su Premium Stories), il canale Usa ...

The Post e gli altri film del weekend : Steven Spielberg si affida al cinema, nella sua forma più semplice, immediata e divertente, per riflettere sull’informazione e la democrazia. Leggi