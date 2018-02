Teatro ANNA MAZZAMAURO è Nuda e cruda al Teatro Gioiello lunedì 5 Febbraio 2018

27 28 gennaio - "Anna dei Miracoli" in scena al Teatro della Polvere - Foggia : Gli spettacoli saranno riservati ai soli soci del Teatro della Polvere (per partecipare è necessario tesserarsi). Prenotazione obbligatoria.

AnfiTeatro Cagliari - 3 richieste condanna : Cagliari, 9 GEN - richieste di condanna per tre dei cinque imputati accusati di abuso d'ufficio per le presunte irregolarità sulla gestione dell'Anfiteatro romano di Cagliari, la suggestiva arena per ...