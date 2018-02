Tariq Ramadan in carcere per gli stupri

La Francia vuole il carcere per l'islamologo Tariq Ramadan : Prima erano arrivate le pesanti accuse da parte di due donne, inclusa la scrittrice femminista Henda Ayari, che sostenevano di essere state stuprate da Tariq Ramadan nel 2009 e nel 2012. Poi, due giorni fa il fermo preventivo in Francia. Ora la procura parigina ha chiesto l'incriminazione e la detenzione provvisoria per l'islamogo svizzero, discendente del fondatore dei Fratelli musulmani egiziani, Hasan al-Banna.Ramadan è ora atteso ...

E' stato denunciato per stupro da due donne a fine ottobre 2017. Una Henda Ayari, ex salafista diventata militante laica e femminista, che lo accusa di averla violentata nel 2010 in una stanza d'hotel dopo che lei era andata a chiedergli consigli religiosi. L'altra è una donna di 40 anni che ha mantenuto l'anonimato e che lo denuncia per fatti del 2009

Il noto intellettuale svizzero Tariq Ramadan è stato fermato a Parigi nell'ambito di un'inchiesta sui due stupri di cui è stato accusato negli ultimi mesi.