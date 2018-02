Tari | aumenti del 600 per cento per chi ospita immigrati in casa

MiliTari e forze dell'ordine - rinnovati i contratti. Ecco gli aumenti : 'Le risorse volte a finanziare la 'specificità', finanziate dalla legge di bilancio 2018, ancorché da distribuirsi in base ad apposito Dpcm, sono state per decisione politica trattate alla stregua di ...

Contratto statali - in vista del voto il governo accelera sui rinnovi : aumenti a ministeriali - miliTari e forze di polizia : Gli aumenti a regime arriveranno a “125 euro circa al mese per le forze armate, 136 euro per la Guardia di Finanza, 134 per i Carabinieri, 132 euro per la polizia di Stato e 126 per la polizia Penitenziaria”, annuncia la ministra della Pubblica amministrazione Marianna Madia. festeggiando la firma del nuovo Contratto per i lavoratori del comparto sicurezza, di polizia e delle forze armate. E ci sono anche “gli arretrati ...

Bollette telefoniche - Codacons contro Tim e Vodafone : “Aumenti Tariffe annullano vantaggi di fatturazione mensile” : Il Codacons ha inviato un esposto all’Antitrust contro Tim e Vodafone, “colpevoli di aver aumentato quasi contemporaneamente e nella identica misura le tariffe praticate ai propri clienti, di fatto annullando del tutto i vantaggi determinati dallo stop alle Bollette ogni 28 giorni“. Lo riferisce una nota dell’associazione dei consumatori, sottolineando di aver chiesto l’apertura dell’indagine per verificare “l’esistenza ...

Economia in ripresa : incentivi al sud - aumenti a polizia e miliTari : Sebbene a velocità ridotta, riprende il percorso di rilancio. Tra le priorità di inizio anno, nuovi incentivi alle imprese del sud Italia per l'assunzione di giovani e per le aziende in crisi. Sul ...

Polizia e miliTari - in arrivo aumenti da 90 a 105 euro : Non c?è solo la scuola, gli enti locali e la sanità. Il governo prova a stringere anche sul rinnovo del contratto dei militari e delle Forze di Polizia. In realtà tra...

Costa e Pucciarelli contro gli aumenti delle Tariffe autostradali : La Spezia - I consiglieri regionali Andrea Costa (Liguria Popolare - Noi per l'Italia) e Stefania Pucciarelli (Lega Nord) annunciano la presentazione di un ordine del giorno affinché la giunta ...

Riforma pensioni/ Allarme Cgil : aumenti inferiori ai rincari di bollette e Tariffe (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultime notizie. Allarme Cgil: aumenti inferiori ai rincari di bollette e tariffe. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 gennaio(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:09:00 GMT)

Aumento pedaggi autostradali - Onlit : jungla Tariffaria penalizza utenti - aumenti medi del 3% frenano economia : La vecchia rete autostradale, già pagata dallo Stato, assicura ,dopo le privatizzazioni, lauti profitti ingiustificati che penalizzano gli utenti e frenano l'economia. Risultato: oggi sono costretti ...

Autostrade - aumento dei pedaggi dal 1 Gennaio 2018/ Ecco le nuove Tariffe - gli aumenti maggiori sono... : Autostrade, aumentano i pedaggi: a Sud i rincari maggiori. Si va dall'1,51% di aumento da parte di Autostrade per l’Italia fino al 5,98% riservato ad Autostrade Meridionali(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 23:08:00 GMT)

Bollette - pedaggi e Tariffe : tutti gli aumenti del 2018. 'Una stangata da 952 euro' : Anno nuovo, stangata nuova. Con il 2018 arriva il consueto aumento di prezzi e tariffe che toccherà quota +952 euro annui per una famiglia media. 'Si profilano ulteriori salassi per le tasche dei ...

