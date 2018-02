Tacconi | ' Razzismo? E' solo goliardia'

: Il video delirante di Tacconi contro i giocatori neri e il 'comunista' Azeglio Vicini, l'ex portiere rivendica di e… - giornalettismo : Il video delirante di Tacconi contro i giocatori neri e il 'comunista' Azeglio Vicini, l'ex portiere rivendica di e… - DarkMatterMario : RT @ioAgatha: @juventusfc levate quella stella per #Tacconi allo Stadium. È vergognoso. #razzismo #fascistadimerda !!! -

Leggi la notizia su calciomercato

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Stefanonella bufera dopo un video in diretta pubblicato sul proprio account Facebook. Per scusarsi per l'accaduto, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale è intervenuto su RMC Sport : 'Prendo le distanze da tutto ciò che si è detto - ha esordito- Stavo parlando in auto con degli amici: è. Questa mattina ho pubblicato un altro video in cui chiedevo ...