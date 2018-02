: RT @PremiumSportHD: #premiumsport Dopo il funerale di Vicini, #Tacconi ha pubblicato un video shock. E ha dovuto scusarsi. #Zenga https://t… - Tucchia : RT @PremiumSportHD: #premiumsport Dopo il funerale di Vicini, #Tacconi ha pubblicato un video shock. E ha dovuto scusarsi. #Zenga https://t… - CalcioWeb : #Tacconi nella bufera dopo il VIDEO shock: arriva la precisazione dell'ex portiere -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2018)no le scuse di Stefano. Ilpubblicato in diretta su Facebook, in seguito al funerale di Vicini, dall’exdella Juventus che si trovata in macchina con altre tre persone fra le quali Sergio Brighenti, storico assistente di Vicini, ha creato molte polemiche. Per questoha pubblicato un altroquesta mattina per scusarsi. “Prendo le distanze da tutto ciò che si è detto – ha spiegato poi a RMC Sport – Stavo parlando in auto con degli amici: è solo goliardia. Questa mattina ho pubblicato un altroin cui chiedevo scusa a tutti. Ho amici di colore, non sono fascista”. L'articoloilladell’exsembra essere il primo su CalcioWeb.