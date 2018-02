Tacconi choc con Brighenti : 'Io fascista - Vicini comunista. Idris negher - Babacar ha 4 anni in più' : ... siamo usciti ai Mondiali di Italia '90 per colpa sua e ancora aspettiamo da lui i 300 milioni di lire del premio per la conquista della Coppa del Mondo. Ciao Walter, oggi avrei voluto incontrarti!'.