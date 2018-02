: Svincolato di lusso al Genoa? Il club fa chiarezza - #Svincolato #lusso #Genoa? #chiarezza - zazoomblog : Svincolato di lusso al Genoa? Il club fa chiarezza - #Svincolato #lusso #Genoa? #chiarezza - jacopodantuono : Svincolato di lusso al Genoa? Il club fa chiarezza -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Il calciomercato invernale si è ormai concluso da pochi giorni, ilha chiuso le trattative VIDEO portando a casa una manciata di giocatori interessanti ma la lacuna più grossa resta a centrocampo, ancora privo di un vero mediano. Ex big tra gli svincolati Ecco che la stampa sportiva comincia puntualmente a rilanciare alcune idee suggestive per il Grifone VIDEO, che in linea teorica potrebbe ancora intervenire sul mercato per i giocatori a parametro zero e completare la rosa. Il profilo più suggestivo è certamente quello di #mathieu flamini, centrocampista difensivo molto capace in fase di interdizione. La sua duttilita' tattica consente di schierarlo in diverse posizioni, anche in quella di esterno, tuttavia il suo curriculum racconta una carriera in discesa, soprattutto in queste ultime stagioni. L'ex Arsenal e Milan, infatti, sembra aver perso appeal: le proposte ...