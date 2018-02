Superbrain 2018 | con Paola Perego Diretta | stasera in giuria Gabriel Garko e Claudia

Programmi TV di stasera - venerdì 2 febbraio 2018. Gabriel Garko all’ultima di Superbrain : Gabriel Garko Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti – Ultima Puntata Ultimo appuntamento con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. In questa quarta puntata in giuria siederanno Claudia Gerini, Gabriel Garko e Antonio Cabrini e saranno loro, insieme al pubblico in studio, a valutare le esibizioni delle ultime “cinque supermenti”, cinque persone, dotate di un ...

