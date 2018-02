Super Mario - Nintendo farà un film animato coi creatori dei Minion : Una delle più longeve saghe del mondo dei videogiochi incontra uno dei più recenti successi nel mondo dell’animazione: stiamo parlando di Super Mario che, molto presto, avrà a che fare con le creature gialle a ovetto meglio conosciute come Minion, o almeno coi loro creatori. In questi giorni la Nintendo ha infatti annunciato l’intenzione di produrre un film animato dedicato alle avventure dell’idraulico (anzi ex idraulico) di ...

Super Mario Odyssey supera quota 9 milioni di copie vendute : Tempo di bilanci in casa Nintendo, dopo i dati relativi alle vendite in tutto il mondo di Nintendo Switch, ecco che la compagnia di Kyoto svela altri interessanti numeri che riguardano i titoli first party approdati sulla console.Stando a quanto riportato da Metro.co.uk, innanzitutto nel 2017 sono stati venduti 52.57 milioni di giochi per l'ibrida di Nintendo e Super Mario Odyssey è risultato il gioco più venduto Superando quota 9 milioni di ...

'Affaracci' di gennaio : Jardel - il SuperMario che aveva perso i poteri : Una situazione drammatica, ma nel cinico mondo del calcio se sei un attaccante sei utile se fai i gol, altrimenti quella è la porta. Lo Sporting sospetta addirittura che la depressione sia in realtà ...

Raiola propone Balotelli in Serie A - le squadre che possono accogliere SuperMario : Mario Balotelli fino al momento è stato protagonista di una stagione veramente importante, SuperMario sta trascinando il Nizza in Francia ma sembra ormai vicino il ritorno nel campionato italiano ed in Serie A. L’agente Raiola ha confermato: “Le possibilità ci sono sempre, lui non ha mai escluso l’Italia“. Sono due le squadre che si sono mosse per la punta, la Sampdoria ed il Sassuolo. Il procuratore nelle ultime ...