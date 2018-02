Sul braccialetto di Amazon Calenda non si risparmia e accetta la sfida sui social

: Il #braccialettoelettronico di #Amazon? Ecco perché in Italia non si potrebbe utilizzare, come spiega @GFalasca73 s… - sole24ore : Il #braccialettoelettronico di #Amazon? Ecco perché in Italia non si potrebbe utilizzare, come spiega @GFalasca73 s… - mante : In attesa di una frase del Papa sul braccialetto elettronico di Amazon -

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Ildi Amazon (per ora, occorre ricordarlo, soltanto un brevetto depositato negli Stati Uniti, non è cominciata nemmeno la produzione), progettato dai manager di Jeff Bezos per facilitare il lavoro di magazzinieri, è diventato il tema del giorno nella campagna elettorale italiana. Dal premier Gentiloni, al ministro Calenda; dal garante della Privacy Antonello Soro, ai sindacalisti leader di tutte le sigle, è stata una giornata di commenti e condanne. Anche solo l'idea di dotare operai in uno stabilimento di smistamento pacchi di un congegno elettronico in grado di individuarli e controllarli a distanza ha scatenato le ire di tanti (ma anche tanti commenti di apertura) e convinto il ministro dello Sviluppo economico a intervenire. Durante l'incontro al ministero dello Sviluppo economico Calenda è stato netto con i vertici ...