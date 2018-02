Su La7 Var condicio | moviola politica

Elezioni - La7 e Mentana lanciano ‘Var Condicio’ : “Faremo la moviola contro la propaganda dei politici” : Sarà la “moviola” in campo di La7, contro le promesse di politici, leader e partiti in campagna elettorale, in vista delle Elezioni del 4 marzo. È stato il direttore del tg Enrico Mentana, insieme ad Andrea Salerno, a lanciare “Var Condicio”, la nuova striscia quotidiana in onda dal 5 febbraio, alle ore 19.15. “Cercheremo di capire se le promesse dei politici saranno suffragate dalle giuste coperture. Ma anche se ci ...