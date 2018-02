Station 19 | il trailer dello spinoff di Grey’s Anatomy

: É liberado o trailer completo de “Station 19”, spin-off de “Grey’s Anatomy” - ChrisDuchovny : É liberado o trailer completo de “Station 19”, spin-off de “Grey’s Anatomy” - hallofseries : Sì, è proprio lo spin-off di Grey's Anatomy -

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 2 febbraio 2018) Solo qualche giorno fa si è scoperto titolo e data di debuttodi Grey’s: la nuova produzione della mente televisiva di Shonda Rhimes, infatti, si chiamerà19, dal nome della caserma dei vigili del fuoco le cui vicende racconta, e vedrà la luce a partire dal 22 marzo sull’americano Abc (in Italia arriverà invece da fine aprile su Fox Life). In queste ore è arrivato anche il primoufficiale a meglio introdurci nelle atmosfere bollenti, in senso figurato e non, della serie. A guidare il cast di attori ci sarà Jaina Lee Ortiz, nei panni di Andy Herrera, il vigile del fuoco che dovrà sostituire il padre ormai minato dall’età avanzata come capitano della caserma. Attorno a lei altri attori, fra cui diverse fiamme amorose in competizione, ma anche l’attore di origini italiane Alberto Frezza. Inoltre nella serie vedremo anche Jason ...