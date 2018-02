Spreco alimentare | ogni anno 145 kg di cibo nel cestino

Messina aderisce alla Giornata nazionale di prevenzione dello Spreco alimentare : Andrea Segrè, fondatore di Last Minute Market, attraverso la dichiarazione congiunta firmata da uomini di scienza e di cultura, ma anche da centinaia di cittadini, ha fornito obiettivi e contenuti ...

Spreco alimentare : ogni giorno in pattumiera 100 gr di cibo a testa - 250 euro l’anno : I Diari di Famiglia dello Spreco hanno rilevato che ogni giorno in pattumiera finiscono 100 grammi di cibo a testa: una quota che moltiplicata per 365 giorni all’anno porta a 36,92 kg di alimenti, per un costo di 250 euro all’anno. Per una settimana, sotto il coordinamento di Claudia Giordano, ricercatrice dell’Universita` di Bologna, si è preso nota del cibo gettato, della tipologia e delle cause che hanno determinato lo ...

Giornata nazionale contro lo Spreco alimentare : i cibi surgelati un valido antidoto : In occasione della “Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare”, che si terrà il prossimo 5 febbraio, l’IIAS – Istituto Italiano Alimenti surgelati – ricorda come il ricorso al consumo di prodotti surgelati in cucina rappresenti un valido “alleato” nella battaglia contro gli sprechi e fornisce alcuni utili consigli e suggerimenti pratici da adottare per favorire abitudini di consumo più sostenibili. Gli sprechi alimentari ...

Il 5 febbraio la Giornata nazionale contro lo Spreco alimentare - appuntamento al Maxxi : A tutti i visitatori sarà consegnata in regalo una copia di Waste Notes, il quaderno di 'economia domestica' pensato nell'ambito della campagna spreco Zero per appuntare cause e quantità del cibo ...

Capodanno : dalle nuove tecnologie alle ricette della nonna - 5 consigli antiSpreco alimentare : Durante le feste, tra pranzi, cenoni e brindisi, il rischio di sprecare cibo aumenta: il vero contrasto allo spreco alimentare parte anche dalla sensibilità di ciascun individuo. In quest’ottica, anche Gourmet Italia, società del gruppo Dr. Schär specializzata in piatti pronti surgelati, offre il proprio contributo stilando 5 consigli per evitare gli sprechi alimentari. Eccoli, punto per punto. LISTA della SPESA ANCHE 2.0. Gli acquisti ...

Mipaaf : assegnati 500mila euro per progetti contro lo Spreco alimentare : Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è conclusa la selezione nazionale per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze alimentari. Il bando, previsto dalla legge contro gli sprechi alimentari, assegna complessivamente 500 mila euro. Sono dieci i progetti vincitori per i quali è previsto un finanziamento massimo di 50 mila euro. ...

Spreco alimentare : un dramma ambientale italiano : ... del 144% in appena 4 anni, anche questo uno Spreco, oltretutto fonte 'di malattie e disordini fisiologici, visto che mangiamo troppo e abbiamo indici di obesità tra i più alti al mondo'. Per ...

Costa Crociere e Banco Alimentare per la lotta allo Spreco : Prosegue il progetto di collaborazione tra Costa Crociere e Fondazione Banco Alimentare Onlus per il recupero e il riutilizzo a fini sociali delle eccedenze alimentari prodotte a bordo delle... L'articolo Costa Crociere e Banco Alimentare per la lotta allo spreco su Roma Daily News.