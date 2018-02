Spara in strada per schiamazzi | arrestato

Panico a Napoli : parcheggiatore Spara in strada - 3 feriti nella fuga : Momenti di Panico tra i passanti, nel pomeriggio di ieri, nella zona a ridosso di Piazza Cavour, dove era stata segnalata una persona armata che sparava in strada. La segnalazione, giunta al 113, ha ...

Allarme criminalità minorile e Sparatorie in strada a Napoli : Ecco i dati del procuratore generale Luigi Riello alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario

Paura a Caserta : uomo barricato in casa Spara sulla strada - 5 feriti : I cecchini sono appostati sui tetti a protezione della zona. L'uomo, 47 anni, ha dichiarato di aver sparato alla moglie, ma non c'è alcun riscontro. La figlia è riuscita a scappare

Caserta - terrore in strada : uccide moglie e Spara dal balcone - colpite almeno cinque persone : sparatoria in corso tra Vitulazio e Bellona, nel Casertano, dove un uomo si è barricato in casa e ha cominciato a sparare da un balcone con un fucile. Panico tra la gente, sul posto ci sono una ...

Partinico - il nonno insegna al nipote minorenne come si Spara per strada Il video : Il ragazzo, non pago della bravata, ha poi pubblicato il video sul suo profilo di Instagram - adesso chiuso - e, nel giro di pochi istanti, ha ricevuto centinaia di visualizzazioni. Anche quelle, forse inaspettate, dei carabinieri della compagnia di Partinico che hanno denunciato il nonno per istigazione a delinquere e omessa custodia dell’arma e il nipote per accensione ed esplosioni pericolose

Video Sparatoria Bitonto - anziana usata come scudo e uccisa in strada : la ricostruzione : L’agguato e il momento in cui la donna di 84 anni, Anna Rosa Tarantino, viene usata come scudo. Lo choc in Paese: non si può andare avanti così

Bitonto - in una Sparatoria in strada fra clan rivali - uccisa una ignara passante : L'assurda morte di una donna di 84 anni uccisa dai proiettili esplosi in una sparatoria fra clan rivali. E' successo nel centro storico della città a pochi chilometri da Bari. L'ennesimo, gravissimo ...

Bari - Sparatorie in strada : donna usata come scudo umano : Almeno dieci spari in una duplice sparatoria in pieno giorno, per strada, nel centro storico di Bitonto, in Puglia. Uno colpo ha ucciso un'anziana che stava passando, un altro ha ferito un giovane 20enne pregiudicato, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. I colpi di arma da fuoco sono stati sparati da una o più persone non ancora identificate in circostanze ancora da chiarire a Porta Robustina, all'ingresso del centro ...

Bari : Sparatoria in strada - uccisa un'anziana forse usata come scudo : La donna di 84 anni è la vittima innocente di un agguato avvenuto a Bitonto nei confronti di un pregiudicato di 20 anni, ferito ed ora ricoverato - Anna Rosa Tarantino è morta sull'ambulanza che la ...

Bari - Sparatorie in strada : muore una passante - un giovane ferito : Almeno dieci spari in una duplice sparatoria in pieno giorno, per strada, nel centro storico di Bitonto, in Puglia. Uno colpo ha ucciso un'anziana che stava passando, un altro ha ferito un giovane 20enne pregiudicato, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. I colpi di arma da fuoco sono stati sparati da una o più persone non ancora identificate in circostanze ancora da chiarire a Porta Robustina, all'ingresso del centro ...

Bitonto - Sparatoria in strada : pallottola vagante uccide un’anziana. Ferito un giovane : Una donna morta e un giovane Ferito. È una vigilia dell’ultimo dell’anno da Far West quella di Bitonto, in provincia di Bari. Colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone non ancora identificate in circostanze ancora da chiarire in strada, a Porta Robustina, all’ingresso del centro storico, hanno causato la morte di una anziana e il ferimento di un giovane. Non è stato ancora accertato se i colpi di arma da fuoco siano stati ...

Spara in strada dopo una lite - chiuso un locale dal questore : In seguito all'episodio avvenuto martedì 26 dicembre - che Quilivorno.it vi ha raccontato per primo il 27 dicembre con un articolo che abbiamo spostato qui

Sant'Antimo - Sparatoria in strada : pregiudicato gambizzato - passanti in fuga : Un uomo è stato ferito da diversi colpi d'arma da fuoco a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. L'agguato si è verificato in corso Europa, una delle strade principali del paese, nei pressi di un centro ...

Si Spara in strada davanti alla casa dell'ex fidanzata e muore a 43 anni : 'Non accettava la fine della relazione' : Un uomo di 43 anni, originario di Vittorio Veneto (Treviso) si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia, non lontano dall'abitazione dell'ex fidanzata, a Prata (Pordenone). Il fatto, avvenuto ieri,...