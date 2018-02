Spalletti | Il mercato? False aspettative

Inter - Spalletti : "Non rischio Icardi. Mercato? Create false aspettative" : Il mercato finito può essere un buon punto per ripartire. Ora parlerà solo il campo con la vittoria da farsi di nuovo amica. Domani possibilmente, contro il Crotone di Walter Zenga. Luciano Spalletti ...

Per l'Inter è una giornata di risposte : Icardi vuole giocare - oggi si decide. E parla Spalletti dopo il mercato flop : L'argentino spinge per esserci , difficilissimo, con il Crotone, mentre c'è curiosità per sapere cosa dirà il tecnico in conferenza

Inter - Spalletti è una furia ed ha ragione : calciomercato scandaloso! : Spalletti è una furia ed ha ragione. Il calciomercato dell’Inter non è stato all’altezza della situazione. Una squadra con tantissimi problemi ed una rosa molto corta che in questo calciomercato invernale ha solo “scambiato figurine”. Troppo poco per un club che vuole puntare ad arrivare in Champions League, l’unica fortuna dell’Inter potrebbe essere che anche altre squadre hanno deluso sul mercato, come ad ...

BROZOVIC VIA DALL'INTER? / Calciomercato news : accordo con il Siviglia - ma Spalletti vuole il sostituto : Marcelo BROZOVIC potrebbe lasciare l'Inter e l'Italia nell'ultimo giorno del Calciomercato invernale: c'è l'accordo con il Siviglia per un prestito oneroso con diritto di riscatto(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:41:00 GMT)

Inter - Spalletti pronto per il rush finale di mercato : tutte le trattative : L’Inter è una delle squadre che si sta muovendo maggiormente in questa sessione di calciomercato molto sterile. Il dirigente nerazzurro Sabatini ha messo a segno i colpi Lisandro Lopez e Rafinha, ma è ancora ben lontano dall’aver completato la sua missione invernale. Ancora un colpo in canna per l’Inter, forse anche due. Di certo si cerca un uomo che possa agire sulla trequarti, con Pastore che resta il sogno primario per ...

Inter : summit di mercato tra Sabatini - Ausilio e Spalletti ad Appiano Gentile : summit per l'Inter ad Appiano Gentile. Il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno infatti raggiunto il centro sportivo nerazzurro per confrontarsi ...

Rafinha è dell'Inter/ Calciomercato news : un vero jolly alla corte di Spalletti : Calciomercato, Rafinha è dell'Inter: il brasiliano arriva in prestito fino al 30 giugno. I nerazzurri potranno (non obbligatoriamente) riscattarlo a giugno per 35 milioni + 3(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:59:00 GMT)

Calciomercato Inter - ecco il “cambio di strategia” chiesto da Spalletti : Calciomercato Inter – L’Inter di Luciano Spalletti esce dalla gara di ieri con un sorriso dato il pari acciuffato nel finale. Ma anche contro la Roma qualche problema nella rosa si è visto. Il tecnico Interista ha sempre avuto come tendenza quella di cambiare spesso e volentieri gli esterni per dare freschezza alla manovra nella ripresa, all’Inter questo non può farlo perchè praticamente ne ha solo 2 in rosa per 2 posti ...

Inter-Roma - Spalletti : "Non è decisiva. Mercato? Sono soddisfatto" : Milano, 20 gennaio 2018 - Scontro diretto per la Champions domani sera a San Siro dove l' Inter affronterà la Roma di Di Francesco . Due squadre in cerca di rilancio, i giallorossi non vincono in ...

Rafinha all'Inter / Calciomercato news : Luciano Spalletti commenta l'arrivo del centrocampista : Rafinha all'Inter, Calciomercato news: visite mediche per il centrocampista brasiliano ex Barcellona, domani in tribuna a San Siro per vedere Inter Roma(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 17:27:00 GMT)

Calciomercato Inter - scambio con il Bologna e Spalletti svela le strategie dei nerazzurri : “Inter-Roma decisiva per la corsa Champions? E’ ancora troppo presto, un risultato puo’ determinare molto sotto l’aspetto dell’entusiasmo, della convinzione, ma poi mancano ancora troppe partite e puo’ succedere di tutto, basta guardare la classifica di ogni anno a meta’ stagione e poi alla fine”. Per Luciano Spalletti domani in palio ci sono solo tre punti per quanto i giallorossi siano fra gli ...

Kovacic all’Inter/ Calciomercato news : il nazionale croato può tornare - lo vuole Spalletti : Kovacic all’Inter Calciomercato news: il nazionale croato può tornare, lo vuole Spalletti. La compagine di corso Vittorio Emanuele starebbe ripensando all’ex giocatore(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:01:00 GMT)

RAFINHA ALL'INTER / Calciomercato news - l'obiettivo è mettere il brasiliano a disposizione di Spalletti lunedì : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato news: l'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quella di mettere a disposizione del tecnico Luciano Spalletti il calciatore lunedì prossimo.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:02:00 GMT)