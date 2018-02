Spal | parla Simic | ' Qui grazie a Castagnetti'

Per l'Inter è una giornata di risposte : Icardi vuole giocare - oggi si decide. E parla Spalletti dopo il mercato flop : L'argentino spinge per esserci , difficilissimo, con il Crotone, mentre c'è curiosità per sapere cosa dirà il tecnico in conferenza

Udinese - Oddo lancia l’allarme infortuni in vista della Spal e parla di mercato : Cinque vittorie consecutive poi il pareggio di Verona con il Chievo. Questo lo straordinario percorso dell’Udinese di Massimo Oddo prima della sosta invernale. Domani si torna in campo, in casa contro la Spal, una partita che il tecnico bianconero teme perche’ arriva dopo la sosta. “Sono obiettivamente preoccupato perche’ dopo le soste e’ sempre giusto esserlo. Tutti i giocatori hanno svolto le tabelle di ...

Inter - Spalletti parla di mercato e sbotta : chiaro messaggio alla società : Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ al termine della sfida pareggiata con la Fiorentina, il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti sbotta parlando di mercato: “Ci sono successe molte situazioni contrarie. Nagatomo ha avuto l’influenza. Ranocchia ha giocato con il dolore al costato… A volte ci mancano spirito e forza nei duelli. Abbiamo difficoltà: ci sono state quattro-cinque ripartenze su palle perse ...

Roma - parla Dzeko : il rapporto di alti e bassi con Spalletti - l’addio di Totti e un parere su Di Francesco : Protagonista dello Slideshow di Roma TV, che ha ripercorso il 2017 giallorosso, Edin Dzeko ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito a cominciare dal rapporto di alti e bassi avuto con Spalletti: “Nei primi sei mesi non è stato facile. Una volta giocavo, quella dopo no ma è un grande allenatore. Ha fatto il record di punti, speriamo DI Francesco possa farne di più, portando qualche trofeo. Anche grazie a Spalletti, sono diventato ...

Video/ Milan Inter (1-0) : highlights e gol della partita. Parla Spalletti (Coppa Italia - quarti) : Video Milan Inter (1-0 dts): gli highlights e i gol della partita per i quarti di finale della Coppa Italia, derby a San Siro. Cutrone regala la semifinale ai rossoneri al 104'.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:00:00 GMT)