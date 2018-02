Spagna - Rajoy pronto a rivedere al rialzo le stime dell'economia : Buone notizie per la Spagna che ha in previsione l'aumento delle stime per l'economia 2018. A dispetto del rallentamento della crescita del 4° trimestre del 2017 , il Premier spagnolo Mariano Rajoy ha spiegato che il Governo di Madrid a breve alzerà le stime di crescita del ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Spagna - Rajoy rifiuta di incontrare Puigdemont (22 dicembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scontro su Gerusalemme nel consiglio Onu. Matteo Renzi difende Maria Elena Boschi. Le ambulanze della morte. Papa Paolo VI Santo. (22 dicembre 2017).(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 15:07:00 GMT)

Puigdemont detta le condizioni : pronto a vedere Rajoy ma non in Spagna : Rajoy: "Io dovrei incontrare Ines Arrimadas, la capolista di Ciudadanos", Intanto il 12,6% dei membri del nuovo Parlamento catalano (17 deputati su 135) è sotto inchiesta, tre neoeletti sono in carcere e tre in esilio inseguiti da mandato di arresto.

