Sophie Turner e Joe Jonas | Hailee Steinfeld è stata il Cupido della coppia

Sophie Turner e Joe Jonas : l’attrice ha scelto la damigella d’onore per il matrimonio : Sophie Turner può togliere dalla lista di cose da fare per il matrimonio, la voce “damigella d’onore”. La star di “Game of Thrones” ha infatti scelto a chi andrà l’ambito ruolo: te lo sveliamo nel video! [arc id=””] Sophie Turner e Joe Jonas si sono fidanzati ufficialmente a ottobre 2017 e hanno festeggiato l’evento con un party. Maisie Williams non c’era, probabilmente a causa di ...

Il Trono di Spade : Maisie Williams sarà la damigella di Sophie Turner : Sorelle in quel di Westeros sul piccolo schermo, le star de Il Trono di Spade Sophie Turner e Maisie Williams condivideranno un legame speciale anche nel mondo reale. Intervistata da Radio Times a proposito del suo ruolo nell'imminente film d'animazione I Primitivi , Williams ha rivelato che la collega le ha chiesto di essere una damigella alle sue ...

Sophie Turner entusiasta di X-Men : Dark Phoenix : : L'attrice Sophie Turner si è detta entusiasta di X-Men: Dark Phoenix , sequel di X-Men: Apocalypse che a suo dire rivoluzionerà il mondo dei supereroi. A Empire Magazine l'attrice, che interpreterà Jean Grey , ha parlato in maniera particolarmente positiva di Simon Kinberg , che debutta alla regia con Dark Phoenix ma non è certo ...

Sophie Turner è “scoppiata a piangere” dopo aver letto il finale di Game of Thrones 8 : Noi fan dovremo aspettare il 2019 per sapere cosa conterranno le scene finali di Game of Thrones 8, ma c'è qualcuno che ha già le idee ben chiare a riguardo: si tratta ovviamente del cast della serie, che ha già letto il copione ed è sul set proprio in questi momenti per girare gli ultimi sei episodi de Il Trono di Spade. Come ha raccontato a The Hollywood Reporter Sophie Turner, che interpreta Sansa Stark, il momento della lettura delle ...

Game of Thrones 8 uscirà nel 2019? Sophie Turner parla di almeno “altri sei mesi di riprese” : Che Game of Thrones 8 non veda la luce prima del 2019 sembra ormai ben più che un'ipotesi: dopo che già Liam Cunningham, interprete di Ser Davos Seaworth, aveva espresso i suoi dubbi su un'eventuale uscita della stagione finale nel 2018, a dargli manforte è intervenuta l'ultima intervista rilasciata da Sophie Turner a Variety. L'attrice, che dalla prima stagione de Il Trono di Spade interpreta Sansa Stark, ha parlato dei suoi progetti futuri, ...

Game of Thrones - l'ultima stagione solo nel 2019 conferma Sophie Turner : HBO e i due showrunner David Benioff e D.B. Weiss vogliono vedere sudare e soffrire i fan di Game of Thrones - Il Trono di spade nell'attesa degli ultimi episodi, dell'ottava e ultima stagione della serie. Continuano le indicazioni e le dichiarazioni che spingono l'ultima stagione di Game of Thrones al 2019 a due anni (circa) di distanza rispetto alla settima che già era arrivata in ritardo rispetto al solito slittata per effettuare le ...