Sondaggio 2018

Elezioni 2018 - Sondaggio shock per il PD : sarebbe crollato al 18% : Il sito di informazione affaritaliani.it, solitamente ben informato circa i rumours di palazzo, ha lanciato una vera e propria bomba che fa tremare i muri del palazzo di Largo del Nazareno dove si trova la sede nazionale del PD. Pare infatti che il partito guidato dall'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi sia accreditato da un sondaggio riservato che circola tra gli addetti ai lavori di percentuali nettamente inferiori a quelle dichiarate ...

Germania - Sondaggio ZEW segnala previsioni molto più ottimistiche per il 2018 : A gennaio, l'indice ZEW , un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, si porta a 20,4 punti dai 18,4 punti di dicembre . Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca ...

Il Sondaggio politico di lunedì 15 gennaio 2018 : Il centrodestra guadagna un punto e mezzo e vola al 37,6 per cento. Perde ancora consensi il Pd, al 23,8% mentre tutto il centrosinsitra è al 28,2. Cospicuo calo del M5s, prima forza politica, che lascia sul terreno l'1,4%, e scende al al 26,8%. Liberi e Uguali al 6%

I Giochi più attesi del 2018 : Switch - Sondaggio : Quest'anno Nintendo è riuscita nell'impresa di smuovere il mercato e di rendere appetibile a chiunque la sua nuova creatura. La line up di Switch nel 2017 è stata sicuramente ben progettata e ricca di titoli eccelsi, affidata a brand e personaggi arcinoti al popolo di appassionati. Questo tuttavia sarà l'anno fatidico, in cui la casa di Kyoto è chiamata a dare certezze, anche se gli assi nella manica sono ancora celati. E' una votazione ...

I Giochi più attesi del 2018 : PlayStation 4 - Sondaggio : Sony si ritrova sicuramente in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza, al punto tale da permettersi una PlayStation Experience dal ritmo compassato, ma non deve adagiarsi sugli allori. Dalla sua ha una mole di annunci importanti pronti a scandire i primi mesi del 2018 di PlayStation 4 e di tanti altri si attende ancora una data ufficiale. Nella speranza allora che quest'anno possa essere glorioso per il monolite Sony, vi chiediamo ...

I Giochi più attesi del 2018 : Xbox One - Sondaggio : Nonostante il programma Xbox Play Anywhere tanti utenti non hanno abbandonato la propria Xbox One, oppure hanno deciso di dare una possibilità alla potenza hardware di Xbox One X. Eccoci quindi a parlare dei titoli più attesi dai possessori delle console di casa Microsoft, che da un lato vede ad oggi pochi annunci sul fronte delle esclusive, ma dall'altro potrebbe ritagliarsi un ruolo importante sul mercato multipiattaforma con la "forza bruta" ...

I Giochi più attesi del 2018 : PC - Sondaggio : Nuovo appuntamento per stabilire quali saranno i pezzi forti del nuovo anno, e stavolta parliamo della gloriosa "master race" (si fa per scherzare, fate i bravi nei commenti). Alcuni potrebbero affermare che negli ultimi anni mancano probabilmente vere e proprie "esclusive di peso" per questa piattaforma, ma tanti appassionati scelgono il proprio computer come macchina principale per giocare, armeggiando con schede video, driver e hardware di ...

I Giochi più attesi del 2018 : Mobile - Sondaggio : Apriamo questo 2018 nello stesso modo in cui ci siamo salutati, con nuovi sondaggi per la nostra utenza. Questa volta parliamo dei Giochi che più bramate quest'anno, che non mancheranno nella vostra libreria personale. E' sicuramente difficile star dietro alla velocità del mercato Mobile ma tutti prima o poi ci concediamo una visitina all'interno dello store di riferimento, alla ricerca di un passatempo gustoso. E' arduo prevedere i tanti ...

Google Pixel 2 XL : problemi di registrazione audio e un inatteso Sondaggio per iniziare il 2018 : Il 2018 di Google Pixel 2 XL non inizia sotto il migliore degli auspici: ancora problemi, stavolta nella registrazione audio, e un misterioso sondaggio. L'articolo Google Pixel 2 XL: problemi di registrazione audio e un inatteso sondaggio per iniziare il 2018 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Consumi - gli italiani credono nella ripresa : i risultati del Sondaggio Coop-Nomisma per il 2018 : Dopo una decina d'anni di crisi e depressione, il vento sembra essere cambiato per quanto riguarda i Consumi nel nostro Paese. Segnali di ripresa in vista del 2018 si evidenziano nell'approfondito ...

Capodanno - Sondaggio : la cura della salute tra principali buoni propositi per il 2018 : Oltre la metà degli italiani (64%) fa buoni propositi per l’anno nuovo. E prendersi più cura della propria salute è tra gli obiettivi principali, secondo i dati di un’indagine di MioDottore, piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche. Tra desideri da realizzare nel nuovo anno c’è, in particolare, quello di praticare sport o fare maggior esercizio fisico (43%), scegliere un regime alimentare più ...