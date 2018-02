Slittino | Dominik Fischnaller | “La schiena sta molto meglio So di giocarmi una medaglia

Slittino : a Sigulda arriva il podio storico per Sandra Robatscher. Stop preucazionale per Dominik Fischnaller : Dicembre 2005, siamo a Lake Placid, negli Stati Uniti: Anastasia Antonova sale sul podio della Coppa del Mondo di Slittino. Da lì in poi un vuoto di 13 anni, che è stato colmato due giorni fa da Sandra Robatscher. La 22enne altoatesina, nipote di Armin Zoeggeler, ha colto la terza piazza nell’ultima gara stagionale del massimo circuito internazionale, in quel di Sigulda, valida anche come campionato europeo. Stupore per la squadra azzurra, ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Dominik Fischnaller non al via sulla pista lettone : Cattive notizie per lo Slittino azzurro nella Coppa del Mondo, nella tappa di Sigulda (Lettonia). L’azzurro Dominik Fischnaller non ha preso parte alla gara in scorso di svolgimento per condizioni fisiche non perfette. E’ verosimile pensare che la scelta dell’atleta italiano sia anche quella di non prendere rischi pensando all’ormai imminente impegno nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un vero peccato perché, ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 28 gennaio : De Aliprandini cerca la sorpresa - attesa per Dominik Fischnaller nello Slittino : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport invernali, domenica 28 gennaio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30 .

LIVE Sport invernali - DIRETTA 28 gennaio : De Aliprandini cerca la sorpresa - attesa per Dominik Fischnaller nello Slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali, domenica 28 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensa sulla neve a due settimane dalle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Riflettori puntati sullo sci alpino con il gigante di Garmisch per gli uomini e lo slalom femminile a Lenzerheide mentre lo sci di fondo sarà impegnato con 10km e 15km a Seefeld, località in cui si concluderà anche il Triple Nordic di combinata ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : a Lillehammer è tornato Dominik Fischnaller. Una vittoria verso PyeongChang : Due sesti ed un settimo posto come migliori piazzamenti di stagione. Sembrava essere il lontano parente del Dominik Fischnaller visto nelle passate annate, probabilmente anche a causa della sfortuna (tutti ricorderanno la seconda run di Igls, dove l’azzurro era in testa ed è stato costretto a perdere ben cinque posizioni a causa di una pista molto rovinata). A Lillehammer, nella penultima tappa della Coppa del Mondo di Slittino, è arrivato ...

Slittino : Cdm - vince Dominik Fischnaller : LILLEHAMMER, 21 JAN - Prima vittoria in questa stagione di coppa del mondo di Slittino singolo per l'azzurro Dominik Fischnaller. L'altoatesino si è imposto nella gara di Lillehammer in tutte due le ...

Slittino : Cdm - vince Dominik Fischnaller : Con il Team Italia, Dominik Fischnaller era già salito sul podio più alto in questa stagione di coppa del mondo, nei primi giorni di gennaio a Königssee (Germania). Gli altri azzurri Kevin ...

Slittino - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : altro podio per Dominik Fischnaller - è terzo nella sprint dopo la vittoria in mattinata : Penultima occasione stagionale per quanto riguarda le sprint per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: si è chiusa dunque anche la tappa di Lillehammer, che ha regalato grandi gioie ai colori italiani. Il protagonista è ovviamente Dominik Fischnaller: dopo il trionfo nella prova classica, un paio d’ore fa, arriva per il nativo di Bressanone un altro podio. nella sprint maschile l’azzurro chiude al terzo posto, al ...

Slittino - FINALMENTE Dominik Fischnaller! Annusa l’aria di Olimpiadi e trionfa a Lillehammer! : Doveva battere un colpo, a meno di un mese dalla propria gara a Cinque Cerchi in quel di PyeongChang, l’appuntamento più atteso del quadriennio. Dopo un inizio di stagione tra sfortune e delusioni, Dominik Fischnaller si è rialzato e lo ha fatto alla propria maniera: la stella della squadra italiana di Slittino si è andato a prendere la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer (Norvegia). Quarto trionfo in carriera nel ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 – Dominik Fischnaller in testa a Lillehammer! Prima manche da sballo dell’azzurro - si lotta per la vittoria : Dominik Fischnaller fa saltare il banco nella Prima manche della tappa di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Slittino. L’azzurro si rende protagonista di una prestazione eccezionale e si pone in testa alla classifica: un risultato di lusso per il 24enne che andrà a caccia della vittoria nella seconda manche in programma tra poco. A tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’altoatesino ha ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 21 gennaio : Dominik Fischnaller in testa nello Slittino! Si sogna nello snowboardcross : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, domenica 21 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. Il SuperG di Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone all’attacco contro Lindsey Vonn e Lara Gut, Dorothea Wierer e Lukas Hofer che sognano nelle mass start ad Anterselva, Francesco De Fabiani che ci spera nella 15km di sci di ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : ci si sposta a Lillehammer - Dominik Fischnaller vuol battere un colpo in vista dei Giochi : In chiave classifiche di Coppa del Mondo saranno molto accesi i duelli, visti i 200 punti in palio tra gara classica e sprint. Tra gli uomini la partita sembra essere ancora aperta con Kindl e ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : ci si sposta a Lillehammer - Dominik Fischnaller vuol battere un colpo in vista dei Giochi : Siamo giunti al penultimo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: ci si sposta a Lillehammer, in Norvegia, prima del gran finale in Lettonia a Sigulda, che ospiterà anche i Campionati Europei. A circa tre anni di distanza si torna sul catino scandinavo: uno dei più tecnici di tutto il circuito, favorevole dunque ai colori azzurri. Il programma prevede sabato il doppio e il singolo femminile, domenica il ...