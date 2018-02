Shawn Mendes sarà in concerto in Europa nell’estate 2018

Shawn Mendes ha promesso ai fan che ci sarà una collaborazione con Niall Horan : Ormai da mesi Shawn Mendes è impegnatissimo a lavorare al suo nuovo disco di inediti (dai un’occhiata qui agli ultimi aggiornamenti). [arc id=”a22f2012-96f9-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Tra una session e l’altra in studio, il cantante di “Illuminate” ha rilasciato un’interessante intervista al magazine ET, facendo una dichiarazione che ti farà saltare dalla sedia. Shawn ha confermato che ci sarà una ...

Shawn Mendes (in PIGIAMA) ti dà nuovi aggiornamenti sul disco dallo studio di registrazione : Non è un mistero: Shawn Mendes è al lavoro sul nuovo album, l’ideale seguito di “Illuminate”, uscito a settembre 2016. [arc id=”a22f2012-96f9-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo aver svelato al mondo intero che il nuovo disco “sorprenderà tutti i fan” e dopo aver postato foto insieme a due grandi nomi della musica internazionale, Shawn è tornato ad aggiornare i suoi fan sullo stato dei lavori del progetto ...

Shawn Mendes ha scritto un messaggio dolcissimo a Camila Cabello per il suo primo disco solista : Anche se impegnatissimo alle lavorazioni del suo nuovo album, Shawn Mendes non si dimentica MAI degli amici. via GIPHY Il cantante di “Illuminate” ha voluto far sapere al mondo intero cosa ne pensa di “Camila”, il primo album solista di Camila Cabello, uscito il 12 gennaio. Unbelievably proud of u @Camila_Cabello !!!!!!!! https://t.co/Rl9O93SVLW — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 16 gennaio 2018 “Incredibilmente ...

“Illuminate” di Shawn Mendes è disco di PLATINO in Italia : A mesi e mesi di distanza dalla sua uscita, “Illuminate” di Shawn Mendes non smette di raccogliere successi e consensi anche nel nostro Paese. via GIPHY L’ultima in ordine di tempo è la certificazione di disco di PLATINO! In attesa di altri sviluppi sul nuovo album in studio di Shawn (cliccando qui ne trovi uno molto interessante), qui sotto trovi un video omaggio a “Illuminate” e al suo successo che sembra non ...

In arrivo il nuovo album di Shawn Mendes dopo Illuminate : collaborazioni in vista con One Republic e U2? : Il nuovo album di Shawn Mendes è quasi pronto! Si tratta del terzo progetto discografico del cantante canadese, a seguito del fortunato album Illuminate, che l'ha portato al successo in tutto il mondo. Da quanto si apprende in rete, il nuovo album di Shawn Mendes è in fase di ultimazione, come ha fatto sapere il cantante attraverso Twitter. Il post recita: "Questo mese torno in studio di registrazione per ultimare l'album". Poche parole che ...

Shawn Mendes : le sue ultime Instagram Stories ti faranno rimanere senza fiato : Dopo un breve stop, Shawn Mendes è ritornato a pubblicare delle Instagram Stories. E questa volta ha veramente esagerato. via GIPHY Sei avvisata: dopo averle viste ti immamorerai definitivamente di lui! Camicia a quadri rossa e blu, ciuffo ribelle, gote rosse e uno sguardo che non ti lascia scampo. Shawn Mendes nelle ultime Instagram Stories è tornato a suonare la sua chitarra e a cantare una dedica super aww ai suoi fan. Guarda qui sotto ...

Shawn Mendes in cifre : il recap con tutti i numeri da record della pop star : Shawn Mendes è un vero e proprio fenomeno. Non solo perché è capace di farti sciogliere con un solo sguardo o con un accenno di sorriso, ma anche perché in questi anni ha costruito una carriera solidissima. via GIPHY Milioni di dischi venduti in tutto il mondo, concerti sold out, record (e cuori) infranti, una miriade di premi e molto molto altro. via GIPHY Nel video che trovi qui sotto c’è un bel recap di tutti i suoi numeri: ...

Shawn Mendes porta a casa Hailey Baldwin : insieme in Canada : Shawn Mendes e Hailey Baldwin sono stati visti a scambiarsi baci e abbracci in Canada! Il cantante e la modella hanno visitato il Christmas Market di Toronto, città natale di lui, e i paparazzi di TMZ sono riusciti a immortalarli. Poi sono andati al concerto di Daniel Caesar, un artista R&B canadese. O casal Shawn Mendes e Hailey Baldwin é real. pic.twitter.com/G4EtEaUxAi — TV O Flu ...

Shawn Mendes ha postato un video dolcissimo per celebrare la fine del suo tour mondiale : Shawn Mendes ha voluto ringraziare a suo modo i fan che sono andati a sentirlo nel corso del suo tour mondiale. Lo ha fatto tramite un video super aww postato sul suo profilo Instagram, nel quale sono racchiusi i momenti più emozionanti del suo Illuminate World tour. Guardalo qui di seguito! Thank you. Truly ...

Shawn Mendes ha in mente di collaborare con i BTS : Una collaborazione tra Shawn Mendes e i BTS? Un sogno di milioni di fan in tutto il mondo che nel prossimo futuro potrebbe diventare realtà. Parola di Shawn! [arc id=”bc63c8e6-5821-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Già, perché il cantante di "There's Nothing Holdin' Me Back", in una recente intervista, ha speso delle bellissime parole nei confronti della boyband del K-Pop ...

Quiz Ed Sheeran vs Shawn Mendes : di chi sono i testi di queste canzoni? : Attenzione: questo Quiz è dedicato SOLO ed esclusivamente ai veri fan di Ed Sheeran e Shawn Mendes. via GIPHY Oltre ad essere grandi amici (guarda qui quando sono saliti insieme sul palco), Ed e Shawn sono due dei cantautori più talentuosi (e super aww) della scena pop internazionale. via GIPHY Hanno scritto rispettivamente alcune delle canzoni più belle e di successo degli ultimi ...

Shawn Mendes è inarrestabile : infranto un nuovo record nella classifica di Billboard : Shawn Mendes: tutte lo vogliono, tutte lo ascoltano. A tal punto da fargli guadagnare successi su successi e record su record. [arc id=”bc63c8e6-5821-11e7-9a25-a4badb20dab5″] L'ultimo in ordine di tempo riguarda la classifica dei singoli di Billboard, celebre magazine settimanale statunitense dedicato alla musica. Shawn, a soli 19 anni, è il primo artista nella storia di Billboard (quindi da 56 ...

Shawn Mendes : 'Ecco come ho perso la mia verginità' : L'ha fatto sempre con quel sorriso genuino che lo accompagna da tutta la vita, dai suoi esordi come star del web a cantautore e musicista famoso in tutto il mondo. Un musicista adorato dalle donne di ...