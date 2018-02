Serie tv Mediaset | tutte le novità di febbraio

Diritti TV Serie A : Mediapro vuole creare un canale da rivendere a Sky e Mediaset : ... diretta streaming gratis e probabili formazioni Atalanta-Juventus Coppa Italia diretta tv e streaming gratis oggi 30/1 Dove vedere Milan-Lazio in diretta TV e streaming gratis oggi 28 gennaio Napoli-...

Diritti TV : la Serie A 2018/2021 resta in bilico ma si lavora «per fare in modo che Mediaset e Sky possano rientrare in corsa» : Diritti TV Serie A 2018/2021 Mentre il calcio italiano attende di conoscere il nuovo numero uno della Figc dopo la fumata nera di ieri per l’elezione del successore di Carlo Tavecchio (si va verso l’inevitabile commissariamento, con la nomina dell’attuale presidente del Coni Giovanni Malagò), anche la partita dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2018/2021 è nel pieno caos. Dopo l’annullamento della prima asta, ...

Diritti Tv - caos Serie A : respinte le offerte di Sky e Mediaset - ecco gli spagnoli di Mediapro : Diritti Tv, caos Serie A: respinte le offerte di Sky e Mediaset, ecco gli spagnoli di Mediapro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Diritti TV, caos Serie A – Giornata campale quella di ieri per la Lega di Serie A. L’assemblea dei 20 club del massimo campionato doveva valutare le offerte arrivate per i Diritti tv del triennio 2018-2020. Sono state ...

Diritti tv - no a Sky e Mediaset. La Lega di Serie A tratta con MediaPro : La Lega serie A ha deciso di non assegnare i Diritti tv a Sky e Mediaset al termine delle trattative private che hanno portato a offerte complessive per circa 830 milioni di euro da parte delle due emittenti. Fallito il bando per gli operatori tradizionali, ora l'assemblea della Lega procede con la valutazione dell'offerta degli spagnoli di MediaPro, unico soggetto a partecipare al bando subordinato dedicato agli intermediari indipendenti.Oltre ...

Diritti tv Serie A - ancora fumata nera : no agli 830 milioni di Sky e Mediaset - inserimento di MediaPro : Diritti TV Serie A – ancora niente accordo per l’assegnazione dei Diritti tv della Serie A del prossimo triennio. Dopo le trattative private oggi l’Assemblea di Lega ha deciso di rifiutare le proposte presentate da Sky e Mediaset: la tv di Murdoch ha offerto 60-70 milioni in più rispetto all’offerta combinata per i pacchetti D (che consente la trasmissione di 324 match a stagione), mentre dal ‘Biscione’ non è ...

Calcio Diritti tv Serie A : la Lega rifiuta le proposte di Mediaset e Sky! Chi trasmetterà le partite? Attesa per Mediapro : Fumata nera sui Diritti televisivi della Serie A. L’Assemblea di Lega ha deciso di rifiutare le proposte presentate da Sky e Mediaset: il network a pagamento ha presentato un rilancio di 60-70 milioni di euro rispetto all’offerta combinata per i pacchetti D (diritto di trasmettere 324 incontri) mentre il Biscione non ha presentato alcun rialzo. Il totale delle due offerte arrivava così a 830 milioni di euro a stagione, decisamente ...

Diritti tv - la Lega Calcio non assegna la Serie A : troppo bassa l’offerta di Sky e Mediaset - si valuta Media Pro : Fumata nera. Anzi, nerissima. Niente accordo sulla governance della Serie A, ma nemmeno sui Diritti televisivi: le offerte delle pay-tv tradizionali si fermano a 830 milioni di euro, troppo poco per convincere i presidenti della Lega Calcio che chiedevano un miliardo e 50 milioni e a questo punto domani apriranno la busta della seconda asta, quella riservata agli interMediari. Cosa ci sia dentro, non è un mistero: gli spagnoli di MediaPro ...

Diritti tv Serie A - la Lega rifiuta le offerte di Sky e Mediaset : aprirà la busta di Mediapro : La Lega Serie A dice no alle offerte delle televisioni: aprirà la busta contenente la proposta dell'intermediario. L'articolo Diritti tv Serie A, la Lega rifiuta le offerte di Sky e Mediaset: aprirà la busta di Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.