Serie A2 Femminile | Il Club Italia CRAI sfida la capolista Battistelli

Volley femminile - Serie A1 : aumenta l’obbligo delle italiane in campo? I club minacciano di rinunciare alle Coppe Europee! : Braccio di ferro importante nella pallavolo italiano. I club di Serie A1, guidati da Conegliano (attuale capolista), hanno minacciato seriamente di non scendere in campo in Europa la prossima stagione se la Lega deciderà davvero di ridurre il numero di straniere per ogni club. Attualmente una squadra può schierare contemporaneamente massimo quattro atlete non italiane ma si vuole ridurre ulteriormente questo numero (si parla di 3) in modo che le ...

Basket femminile - Serie A1 : le migliori azzurre della 16esima giornata. Brilla Andre Olbis - bene Carangelo : Nell’ultimo turno del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018, si sono consolidati i piazzamenti nelle prime posizioni in classifica. Il Famila Wuber Schio si è comodamente confermato al comando anche dopo il 16esimo turno, vincendo contro la Gesam Gas&Luce Lucca 71-57 grazie anche ad una straripante Isabelle Yacoubou da 29 punti, fondamentali per decidere la gara e dare alla squadra veneta la certezza, di fatto, del primo ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 17^ giornata - le migliori italiane : Ortolani - Devetag e Malinov per l’impresa. Egonu non basta - super Degradi : Nel weekend si è disputata la diciassettesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del quinto turno del girone di ritorno. SERENA Ortolani e FRANCESCA Devetag. Insieme ad Havelkova sono le fautrici principali della grande impresa di giornata: Monza sconfigge la capolista Conegliano, rafforza il quinto posto in classifica e sogna addirittura l’ingresso tra ...

Calcio femminile - le migliori italiane dell’undicesima giornata di Serie A. Bonansea che consistenza! Pirone faro dell’Atalanta : L’undicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea: L’esterno della Juventus nella difficile vittoria in trasferta contro il Tavagnacco ha fornito la solita prova di gran qualità e quantità. Il proprio lavoro sulla fascia, suggellato dalla marcatura del ...

Volley - Serie A2 femminile : strepitoso Club Italia Crai - espugnato il campo di Caserta : La cronaca: Il Club Italia Crai lascia precauzionalmente a riposo il capitano Marina Lubian per un fastidio al ginocchio: al centro c'è l'esordio da titolare per Fucka in diagonale con Fahr. ...

Basket femminile - Serie A 2018 : Schio batte Lucca e rimane al comando. Vince anche Venezia : Il big match della 16esima giornata della Serie A di Basket femminile vedeva di fronte il Famila Schio e la Gesam Gas&Luce Lucca, nel rematch della finale Scudetto dello scorso anno. Non c’è stata storia: le venete hanno imposto il loro ritmo alla gara, Vincendo per 71-57 contro delle ospiti comunque combattive, che sono riuscite a tenere il match aperto fino alla fine. La differenza, però, l’ha fatta una straripante Isabelle ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 17^ giornata : Conegliano e Novara perdono! Pantere +4 sulle piemontesi - Scandicci accorcia : Le prime due della classe hanno perso: questa è la notizia principale della 17^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Conegliano e Novara crollano in trasferta, ma le Campionesse d’Italia recuperano comunque un punto sulla capolista e ora sono lontane quattro lunghezze dalle dirette rivali per il primo posto in classifica. Conegliano ha perso la seconda partita stagionale. Le Pantere sono clamorosamente crollate sul campo di Monza: ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : Colorno sempre a punteggio pieno. Distanze invariate in vetta : Ultima giornata per la Serie A di Rugby femminile prima della lunga pausa per lasciare spazio al Sei Nazioni: nel Girone 1 nette vittorie per le prime tre della classe, che ormai hanno prenotato i posti per la post season. Larghe affermazioni per Colorno, Valsugana e Villorba. Vince nettamente anche Monza, che si riprende il quarto posto, mentre Pavia batte Cogoleto e sale a quota 10. Nel Girone 2 proseguono a braccetto Montevirginio e Bologna, ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : tutto facile per il Conversano nella 14esima giornata : Anche dopo la 14esima giornata la capolista della Serie A di Pallamano femminile è l’Indeco Conversano, capace di sconfiggere 34-17 il Casalgrande Padana, grazie alle 13 reti di Giada Babbo, sempre più trascinatrice, dopo la partenza di Laura Rotondo. Sorride l’Oderzo, che con i 12 gol di Arasay Duran supera 27-20 il Flavioni, con il Dossobuono giustiziere 36-27 dell’Ariosto Ferrara, nella giornata del debutto di Sofia Ghilardi ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 17^ giornata : Casalmaggiore ruggisce - Legnano sogna la salvezza. Busto e Firenze ko : La 17^ giornata della Serie A1 di Volley femminile è iniziata questa sera con due anticipi che hanno mutato la classifica nelle parti basse: la zona retrocessione è davvero rovente. Casalmaggiore ha infatti sconfitto Firenze per 3-1 (25-22; 26-24; 16-25; 25-17) e inizia così a respirare in una stagione per il momento deludente. Le ragazze in rosa entrano per la prima volta in zona playoff e non vogliono mollare la presa. La formazione di coach ...

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus soffre ma supera il Tavagnacco - tris del Brescia nel derby del ‘Garda’ : L’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nell’ultimo turno del girone d’andata. La Juventus ha centrato l’undicesima vittoria in altrettanti incontro superando, in trasferta, 2-1 alla Dacia Arena di Udine il Tavagnacco sul punteggio di 2-1. Una vittoria in rimonta quella delle ragazze di Rita Guarino che alla marcatura di ...

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : Chievo-Atalanta 1-3 - Pirone ed una doppietta di Alborghetti piegano le clivensi : Nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, l’ultima del girone d’andata, importante vittoria dell’Atalanta Mozzanica 3-1 contro il Chievo Verona. Allo stadio Olivieri, le bergamasche si sono imposte grazie alle reti al 63′ di Valeria Pirone ed alla doppietta (al 79′ ed all’85’) di Lisa Alborghetti che hanno ribaltato l’iniziale ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : fuoco incrociato tra le prime quattro in classifica nella settima di ritorno : nella giornata di domenica si disputeranno le cinque partite valide per il settimo turno del girone di ritorno del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018, giunto ormai alle ultime tre giornate. I match di questo weekend saranno fondamentali per definire la classifica in vista del Round of challenges e successivamente dei playoff. A partire dall’incontro tra il Famila Wuber Schio e la Gesam Gas&Luce Lucca, rispettivamente ...