Serie A | Verona Roma | il punto di Monchi

Serie A Verona - per Cerci lesione di primo grado : Verona - lesione di primo grado per Alessio Cerci . Il Verona ha infatti comunicato che il giocatore, in seguito a un fastidio muscolare accusato durante gli allenamenti di ieri "è stato sottoposto in ...

Video/ Fiorentina Verona (1-4) : highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata) : Video Fiorentina Verona (risultato finale 1-4): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Pazzesca vittoria scaligera al Franchi, i viola escono umiliati dalla partita casalinga(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:14:00 GMT)

Serie A - 22esima giornata : Napoli show dopo il brivido iniziale - il Verona espugna Firenze : Fiorentina-Verona: cronaca, statistiche e tabellino Crotone-Cagliari 1-1 Padroni di casa in vantaggio grazie a un calcio di rigore concesso da Tagliavento con l'ausilio del Var per un intervento di ...

Serie A - 22esima giornata : il Verona espugna Firenze - Benevento autolesionista : Crotone-Cagliari: cronaca, statistiche, tabellino Espulso Belec, calcio a Niang: la sequenza del fallo Torino-Benevento 3-0 Partita chiusa nel primo tempo. Apre le marcature Iago Falque di testa, ...

Calcio - Serie A 2018 : risultati 22^ giornata e classifica. Napoli-Chievo 3-1 - azzurri in testa. Vittorie di Verona e Crotone - pari Inter : Il Napoli risponde prontamente alla Juventus, vincitrice ieri sul campo del Chievo nell’anticipo della 22^ giornata, e torna in testa alla classifica della Serie A con un punto di vantaggio sui bianconeri. I partenopei hanno sconfitto il Bologna per 3-1 al San Paolo: andati sotto al 1′ per merito di Palacio che ha insaccato di testa un assist di Di Francesco in contropiede, i padroni di casa hanno reagito prontamente e hanno trovato ...

Serie A - 22^ giornata : il Napoli risponde alla Juve - il Verona ‘salva’ Pecchia - Toro ed Udinese vogliono l’Europa : 1/34 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Dove vedere Chievo Verona-Juventus - diretta tv e live streaming Serie A oggi 27/01 : ChievoVerona-Juventus potrà essere vista anche in streaming grazie ai servizi, Sky Go e Premium Play , offerti sempre da Sky e Mediaset Premium. Notizie sul tema Calciomercato Napoli: la Juventus è ...

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus fa visita al Tavagnacco - derby del ‘Garda’ Brescia-Verona : Torna il massimo campionato di Calcio femminile con l’undicesima giornata. Andiamo a scoprire cosa prevede il turno e quali potranno essere i confronti più interessanti. Partiamo dalla capolista Juventus, in vetta a punteggio pieno con 30 punti (10 vittorie in altrettante partite) che affronterà l’insidiosa trasferta friulana contro il Tavagnacco. Un test probante per la Vecchia Signora, al cospetto di una compagine molto ben ...

DIRETTA / Verona Latina (risultato finale 3-1) : la Calzedonia vince e avvicina Trento! (Serie A1 recupero) : DIRETTA Verona Latina: risultato finale 3-1. Con i parziali di 25-18, 25-19, 21-25, 25-22 la Calzedonia vince la partita di recupero in Serie A1 e avvicina la quarta posizione di Trento(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:51:00 GMT)

Serie A Verona - Pazzini non convocato per il ritiro : addio vicino? : Verona - Il futuro di Giampaolo Pazzini è sempre più lontano da Verona . Lo dicono i rumors di mercato, lo conferma la scelta di Fabio Pecchia di non convocare il capitano gialloblù per il ritiro ...