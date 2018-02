Serie A | Sampdoria Giampaolo | ' Divertimento prima del risultato Felice siano rimasti

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Torino - giocheremo con il cuore» : GENOVA - Dopo aver battuto la Roma in trasferta la Sampdoria non vuole fermarsi. La squadra blucerchiata ha in mente però una strada ben precisa da percorrere: "All'Europa ci puntiamo, ma dobbiamo ...

Serie A - Sampdoria. Giampaolo : “Un’emozione battere la Roma” : “Vincere qui non è mai facile, abbiamo saputo soffrire. I miei devono giocare e divertirsi” Roma, un inizio da dimenticare. La Sampdoria ha battuto la Roma all’Olimpico con il risultato di 1-0 durante il match della domenica sera valevole per la 22° giornata di campionato. La crisi dei giallorossi è ormai certificata, con il team di Di Francesco che non è ancora riuscito a vincere una gara da quando è cominciato il ...

Video/ Roma-Sampdoria (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata) : Video Roma Sampdoria (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico ed è stata valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:09:00 GMT)

Serie A Roma-Sampdoria 0-1 - il tabellino : ROMA - È una Sampdoria in formato Europa. La squadra di Giampaolo batte la Roma all'Olimpico con un gol di Zapata a dieci minuti dalla fine e si conferma sesta forza del campionato. I giallorossi ...

Video Gol Roma Sampdoria 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 28-01-2018 : Risultato Finale Roma-Sampdoria 0-1: Cronaca e Video Gol Zapata 22° Giornata Serie A 28 Gennaio 2018. Finisce 0-1 all’Olimpico: la Sampdoria vince contro la Roma nel posticipo della 22° giornata della Serie A, portandosi a -4 proprio dalla squadra giallorossa. Una partita ricchissima di occasioni da gol da entrambe le parti, e per questo anche molto equilibrate. In luce i portieri delle due squadre, protagonisti di interventi ...

Serie A 2018 - 22^ giornata : Roma-Sampdoria 0-1. Zapata sbanca l’Olimpico - Florenzi sbaglia un rigore : La Sampdoria ha sconfitto la Roma per 1-0 nel posticipo della 22^ giornata della Serie A. I blucerchiati hanno espugnato l’Olimpico grazie a una rete di Zapata all’80’: Murru mette in mezzo, il compagno di squadra scaraventa un bel mancino alle spalle di Alisson e sblocca il risultato dopo la convalida del Var (c’erano dubbi sulla posizione di partenza di Murru). I giallorossi, che avevano già pareggiato con la Samp nel ...

Posticipo Serie A - Roma-Sampdoria 0-1 : 22.43 Samp corsara in casa Roma nel Posticipo Gara bifronte, ma gli episodi salienti avvengono nelle frazioni 'sbagliate'. Nel 1° tempo dominio Samp con Alisson prodigioso su Zapata (più volte),Caprari (due volte di fila) e Barreto. Roma sprint nella ripresa,Viviano bombardato da Under, Pellegrini (due volte), Kolarov e Dzeko. Però l'occasione clou i giallorossi la hanno al 39', col rigore (mani di Bereszynski su Under) che Florenzi si fa ...

PRONOSTICI Serie A / Quote e scommesse sulle partite : Roma Sampdoria - si replica subito (22^ giornata) : Pronostico SERIE A, le Quote e le scommesse per la 22^ giornata. Juventus favorita nell'anticpo del sabato contro il Chievo al Bentegodi, nonostante le defezioni.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:43:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Sampdoria : quote - le ultime novità live. Schick in dubbio per la sfida (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Sampdoria: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che giocano allo stadio Olimpico per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:35:00 GMT)