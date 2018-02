agi

: #Astensione #agi4marzo Se si votasse oggi diserterebbe le urne quasi un giovane su due. Un'analisi - Agenzia_Italia : #Astensione #agi4marzo Se si votasse oggi diserterebbe le urne quasi un giovane su due. Un'analisi -

(Di venerdì 2 febbraio 2018) La più recente indagine dell’Istituto Demopolis conferma una crescente disaffezione al voto degli italiani. Si recherebbealleper le Politiche il 63% degli elettori, con un calo di 12 punti rispetto al febbraio 2013: ci sarebbero di fatto circa 5 milioni di astenuti in più rispetto alle ultime Politiche. L’astensione, che potrebbe comunque ridursi nelle ultime settimane, colpisce indistintamente tutti gli schieramenti politici, soprattutto nelle regioni centrali e nel Sud del Paese. Se si, circa 17 milioni di italiani potrebbero non votare alle Politiche: il numero più significativo di essi, 13 milioni, è assolutamente determinato a non recarsi alle; oltre 4 milioni di elettori fanno parte invece di quel segmento che lo studio dell’Istituto Demopolis definisce ...