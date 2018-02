"Se non ti uccide il freddo lo faccio io" - ragazzo pestato e legato a un albero

"Ho provato a uccidermi due volte. non so cosa mi sia successo". Le parole dell'insegnante arrestato per atti sessuali : "Non posso andare avanti così. Ho provato a uccidermi due volte". Parla dal carcere di Regina Coeli Massimo De Angelis, professore dell'Istituto Massimo di Roma, arrestato per atti sessuali con una studentessa quindicenne. L'insegnante, come riporta il Messaggero è scosso, pieno di vergogna e timore che gli altri detenuti possano ucciderlo, per punirlo della sua condotta, di quei rapporti avuti con una minorenne.La relazione ...