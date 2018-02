Sci velocità | tutto pronto per la prima tappa di Coppa del Mondo | gli atleti azzurri

Sci alpino : a Garmisch si rivede l’Italia della velocità - Florian Eisath torna fra i migliori in gigante : Il weekend di Coppa del Mondo di sci alpino di Garmisch, in Germania, ha fornito diverse note liete agli azzurri per quanto riguarda le prestazioni offerte nei due giorni di gare. In primis, Dominik Paris ha centrato il secondo podio stagionale, salendo sul secondo gradino del podio insieme a Vincent Kriechmayr e dietro a Beat Feuz. Gli uomini jet hanno, in generale, fornito ottime prestazioni, mentre il gigante di domenica porta con sé il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuehel 2018 : si gareggia sulla mitica Streif! Weekend per cuori forti tra velocità e slalom : L'asticella si alza sempre di più nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo il fine settimana di Wengen, si vola a Kitzbuehel. Streif è il primo nome che salta alla mente pensando alla cittadina austriaca. Una pista mitica, un vero e proprio esame di maturità per qualsiasi velocista. Una discesa da cuore in gola, da 1.665 metri di altitudine fino a valle, con un tratto, subito dopo il Mausefalle, il salto in partenza, anche

Sci alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : weekend di pura velocità - le azzurre per bissare Bad Kleinkirchheim : Abbiamo ancora negli occhi lo splendido podio azzurro di Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini nella discesa libera di Bad Kleinkirchheim, arrivato domenica scorsa al termine di una discesa da consegnare dritta agli annali di questo sport, ma è già tempo di pensare al prossimo impegno di Coppa del Mondo. A partire da venerdì, infatti, si sbarca in Italia, dove a Cortina sulla celebre Olympia delle Tofane ci aspettano tre giorni ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : a Bad Kleinkirchheim torna la velocità. Vonn favorita - ma con tante rivali. L’Italia punta su Sofia Goggia : Dopo una lunga serie di weekend dedicati alle prove tecniche, torna la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino e lo fa in quel di Bad Kleinkirchheim, dove sono in programma una discesa ed un supergigante. La pista austriaca ritorna ad ospitare delle gare dopo oltre sei anni, infatti l’ultima volta in Carinzia fu addirittura nel 2012 con le vittorie di Elisabeth Goergl e Fabienne Suter. A Bad non ci sarà Mikaela Shiffrin. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2017 : torna in scena la velocità. L’Italia va a caccia del podio perduto : torna in scena la velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2017-2018 e lo fa sulle nevi italiane. Sarà un dicembre a forti tinte tricolori tra Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio. Il lungo tour nel Bel Paese si aprirà sulla pista Saslong, con due gare, un superG ed una discesa, di adrenalina pura. L’auspicio è che l’aria di casa possa giovare ai velocisti azzurri, ancora a secco di podi in questo ...

Sci - Inaugurata la nuova pista di velocità al Passo San Pellegrino : tutto su La VolatA

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : Mikaela Shiffrin vince anche nella velocità. Pazza idea in vista di Pyeongchang 2018? : Mikaela Shiffrin non conosce la parola sconfitta. L’americana è la dominatrice della porzione di stagione della Coppa del Mondo 2017-2018 fin qui disputata. Dov’è la novità? La campionessa del Colorado ha vinto una gara di discesa libera. Ebbene sì, la marziana è atterrata anche nella velocità. Il weekend di Lake Louise, dedicato alle prove veloci, ha visto addirittura consolidata la leadership in classifica della Shiffrin. La ...

Sci alpino - Discesa Lake Louise 2017 – Peter Fill : “Sono molto contento - ho la giusta velocità. Andrò al massimo” : Peter Fill ha conquistato un ottimo quarto posto nella Discesa libera di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurro è giunto a un passo dal podio pagando però un errore prima del salto. Queste le dichiarazioni che il detentore della Sfera di Cristallo ha rilasciato alla Fisi: “Sono molto contento di come è andata oggi. Sicuramente ho fatto qualche errore di troppo ma l’importante oggi è ...