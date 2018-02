Save the Children | più del 50% dei bimbi tra 6 e 10 anni usa Internet

Indagine Save the children : più della metà dei bambini tra i 6 e i 10 anni in Italia usa abitualmente la Rete. L'accesso a Internet è sempre più precoce : Oltre la metà dei bambini e bambine Italiani tra i 6 e i 10 anni usa abitualmente la Rete, lo fanno più al Nord che al Sud; le ragazze lo sanno fare meglio dei coetanei maschi e corrono più rischi, mentre sono poche quelle che poi sfruttano le loro competenze per iscriversi a Facoltà scientifiche. È quanto emerge dall'Indagine "Che genere di tecnologie" promossa da Save the children alla vigilia del Safer ...

Migranti : nasce a Catania nuovo centro 'CivicoZero' di Save the Children : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Verrà inaugurato oggi, alle ore 10, in via Gorizia 32 a Catania un nuovo centro CivicoZero di Save the Children, dedicato ai minori stranieri non accompagnati, tra i gruppi di bambini e adolescenti maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale, sfruttamento o

In un Afghanistan senza controllo - Save the Children diventa bersaglio Isis Video : A 4 giorni dall' attacco talebano all'Hotel Intercontinental Video a Kabul, un nuovo attentato terroristico colpisce la città orientale dell' Afghanistan : è la sede britannica #Save the Children ad ...

Che cosa fa Save the Children in Afghanistan : Vaccinazione contro la polio, in Afghanistan (Fonte: Getty) Due vittime e 12 persone ferite in un attacco alla sede di Save the Children a Jalalabad, città dell’Afghanistan orientale, avvenuto alle 9 locali (l’alba in Italia). Un kamikaze a bordo di una vettura si è fatto esplodere all’entrata dell’edificio dell’Ong, poi è entrato un commando di terroristi che ha cominciato a sparare. Aggiornamento ...

Attacco a Save the Children : sei morti : 'Che ci facciamo ancora lì?'. La domanda non è retorica. L'intervento afgano dura dal 2001 e l'Italia c'è dentro dal 2002. Eppure, nonostante i 900 miliardi investiti da Stati Uniti e alleati, ...

L'Isis colpisce sede di Save the Children in Afghanistan. Ong sempre più nel mirino - testimoni scomodi di una guerra persa (di U. De ... : In Afghanistan, nello Yemen, in Siria, in ogni area calda del mondo: Save the Children, MSF, Emergency... "Le Ong - dice ad HP Filippo Ungaro, direttore della comunicazione di Save the Children ...

L'attacco a Save the Children non deve fermare il nostro operato : Ieri mattina siamo stati raggiunti da una terribile notizia: un commando armato ha fatto irruzione all'interno della sede di Save the Children a Jalalabad, capitale della provincia orientale afghana di Nagarhar. Da quanto riportato dalle agenzie stampa internazionali, un kamikaze si è fato esplodere con un'autobomba all'entrata della struttura della Ong per permettere l'irruzione di uomini armati dentro la sede.I motivi dell'attentato ...