Sanzioni Usa contro la rete finanziaria di Hezbollah L' ultima mossa di Trump contro

Usa : no a nuove Sanzioni contro Mosca. Ma arriva la lista degli oligarchi a rischio : Nella lista figurano 210 nomi, di cui 114 uomini politici e 96 oligarchi. Tra i nomi eccellenti Abramovich, Lavrov e Medvedev. La Casa Bianca frena: per ora no a nuove sanzioni, basta la minaccia. Ma Putin replica: atto ostile

Usa - il Tesoro pubblica la Putin list : 210 nomi a rischio Sanzioni. Ma la Casa Bianca frena : Duecentodieci russi rischiano pesanti sanzioni da parte degli Stati Uniti, per aver interferito nelle elezioni presidenziali americane del 2016. La lista, pubblicata dal dipartimento al Tesoro degli Stati Uniti, comprende 114 uomini politici e 96 oligarchi vicinissimi a Vladimir Putin. E' stato il Congresso a richiedere la suddetta lista al Tesoro, con una legge approvata lo scorso anno. Al momento però la Casa Bianca fa sapere di non ...

Usa - Sanzioni Mosca : diffusa lista Putin : 10.34 Il Dipartimento al Tesoro statunitense ha pubblicato la lista di 210personalità russe ( 114uomini politici e 96 oligarchi vicinissimi al presidente Putin) che potrebbero essere obiettivo di potenziali sanzioni, nell'ambito delle accuse circa le interferenze di Mosca nelle presidenziali Usa. Tra i politici figurano Medvedev,stretti consiglieri del presidente, i vertici di Fsb e Gru, i servizi segreti, e gli amministratori delegati delle ...

Putin list - il tesoro Usa diffonde la lista degli oligarchi che saranno oggetto di Sanzioni : Nella lista figurano 210 nomi, di cui 114 uomini politici e 96 oligarchi. Tra i nomi eccellenti Abramovich, Lavrov e Medvedev

Usa - no necessarie nuove Sanzioni Russia : 05.02 nuove sanzioni contro la Russia non sono necessarie al momento perché le norme in vigore stanno funzionando come "deterrente". Lo afferma un portavoce del Dipartimento di Stato citando la decisione della Casa Bianca. L'amministrazione "sta usando la legge come inteso dal Congresso, ovvero per premere sulla Russia affinché affronti le nostre preoccupazioni legate all'aggressione in Ucraina, alle interferenze negli affari domestici di ...

Iran reagirà a nuove Sanzioni Usa : 03.36 L'Iran non accetterà nessun cambiamento agli accordi del 2015 e reagirà contro eventuali nuove sanzioni che gli Stati Uniti introdurranno. Lo ha dichiarato il minitero degli Esteri di Teheran subito dopo l'ultimatum annunciato dal presidente Usa Donald Trump.

Usa-Venezuela : Washington annuncia Sanzioni contro alti funzionari militari : Il massiccio esodo di venezuelani in fuga dalla crisi economica e politica del loro paese "complica" l'applicazione degli accordi di pace... Sulla difficile situazione venezuelana si è espressa di ...

Nord Corea - gli Usa annunciano Sanzioni. Ma Mosca si propone come mediatore : Continua la prova di forza (a distanza) tra Donald Trump e Kim Jong-un. All'indomani dell'ennesimo test NordCoreano, che ha messo in campo "Kwangmyongsong-5", il satellite dotato di sistema di comunicazione e videocamera che permette al regime di lanciare nuovi missili a lunga gittata, gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni a due dei più importanti funzionari della Corea del Nord che si occupano del programma sui ...

Kim torna a sfidare gli Usa : "Sanzioni Onu? Atto di guerra" : Le nuove sanzioni approvate venerdì dal Consiglio di sicurezza dell'Onu equivalgono ad 'un Atto di guerra'. Così, in una nota, il ministero degli Esteri della Corea del Nord , che ha ribadito l'...