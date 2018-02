Sanremo | caso ' Caffè Astra' | sequestrati oltre un milione di euro | tra locale e conti

Sanremo - la notte dei duetti tra Neri per Caso e il Coro dell'Antoniano : Annalisa con Michele Bravi " "Il mondo prima di te". Due voci che potrebbero riservare qualche sorpresa. Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Touré - "Il coraggio di ogni giorno". Il connubio ...

Sanremo 2018 / Duetti della quarta serata : Mario Pezzolla - "il ritorno dei Neri per caso mi piace moltissimo" : SANREMO 2018, Duetti ufficiali della quarta serata di venerdì 9 febbraio, tutti gli ospiti che saliranno sul palcoscenico del Teatro Ariston per cantare con i Big in gara.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:21:00 GMT)

Lo strano caso di Zerovskij di Renato Zero - si attende ancora il DVD : Sanremo 2018 sì o no? : Zerovskij di Renato Zero aspetta ancora di essere raccolto in un DVD. Lo spettacolo che l'artista romano ha concepito per i suoi primi 50 anni di carriera è rimasto nell'immaginario dei molti che lo hanno seguito nelle date estive che ha tenuto in giro per l'Italia, anche se manca il supporto fisico il quale sarà possibile rivivere le emozioni di quei mesi. C'è chi grida al flop, prontamente placato da coloro che invece hanno compreso il ...