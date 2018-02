Sanremo 2018 | date | cantanti | canzoni | ospiti e tutto quello che c' è da sapere

Sanremo2018 - Gianna Nannini e Giorgia superospiti al Festival : A pochi giorni dal debutto della 68/a edizione del Festival di Sanremo, martedì 6 febbraio su Rai1, si arricchisce la lista dei superospiti musicali e arrivano due conferme: Gianna Nannini e Giorgia ...

Sanremo 2018 Lo Stato Sociale Una Vita In Vacanza : testo e audio : Sanremo 2018 LO Stato Sociale. Il gruppo bolognese è in gara per la prima volta al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Una Vita In Vacanza. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 Lo Stato Sociale Una Vita In Vacanza Lo Stato Sociale è una band elettropop formata nel 2009 da tre DJ di Radiocittà Fujiko di Bologna: Alberto “Albi” Cazzola (voce, basso), Lodovico ...

Sanremo 2018/ La polemica di Iva Zanicchi : "Per andare al Festival come ospite devi essere di sinistra..." : Sanremo 2018, Claudio Baglioni mette su un Festival totalmente dedicato alla musica italiana: da Laura Pausini ai Negramaro, da Nek, Francesco Renga e Max Pezzali a Biagio Antonacci.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:58:00 GMT)

Quote Sanremo 2018 : pronostici e favoriti del Festival secondo le scommesse : Manca ormai pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2018. Per questa ragione in molti già sono pronti a scommettere, a criticare o ad approvare i vari pronostici riguardo ai favoriti del Festival. Nei paragrafi che seguono parleremo di tutto ciò, menzionando le Quote per le scommesse e i cantanti più quotati che si esibiranno sul palcoscenico dell’Ariston. Quote Sanremo 2018: i favoriti del Festival È ormai comunemente noto che la nuova ...

Chi vincerà Sanremo 2018? Quasi tutti puntano il dito verso la coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro : Chi vincerà Sanremo 2018? Quasi tutti puntano il dito sulla coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro. Motivo? Intanto perché entrambi godono di un largo seguito di fans che, sommate, fanno una incredibile onda d’urto disposta a investire soldi nei voti telefonici. Poi perché sono ben assortiti. Ermal più intimo, cerebrale, riflessivo, introspettivo. Fabrizio è un vero animale da palco, istintivo, forte. Inoltre sono, tra tutti gli artisti del Festival, ...

Michelle Hunziker incinta a Sanremo 2018?/ La conferma sembra vicina : tutti gli indizi a Mattino 5 : Michelle Hunziker, conduttrice del Festival di Sanremo 2018, presto mamma di un maschietto dopo Aurora, Celeste e Sole? La gufata nella puntata odierna di Mattino 5.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 15:53:00 GMT)

Sanremo 2018 - cantanti : a 83 anni Ornella Vanoni sfida l’Ariston. Con lei Pacifico e Bungaro : Bungaro, Vanoni e Pacifico E’ un trio particolare ed inedito per il palco dell’Ariston, ma composto da artisti che collaborano da anni. Ornella Vanoni torna ad esibirsi in gara al Festival di Sanremo insieme a due cantanti ed autori che hanno firmato diversi suoi brani, ovvero Pacifico e Bungaro. Ed è una loro creazione anche la nuova Imparare ad amarsi. Chi è Ornella Vanoni Ornella Vanoni è nata a Milano nel 1934 ed è la cantante ...

Sanremo 2018 : ospiti Giorgia - Nannini - Renga e tanti altri artisti : Sanremo 2018: tra gli ospiti anche Giorgia Al Festival di Sanremo 2018, tra gli ospiti, ci saranno anche Giorgia, Gianna Nannini e tanti altri artisti. A confermare che Giorgia calcherà ancora una volta il palco del Teatro Ariston è stata lei stessa a Radio 2 Social Club. Ecco, infatti, cosa ha detto l’amata cantante nel corso di una recente intervista alla radio: Vado a Sanremo. Accetto molto volentieri l’invito di Claudio Baglioni. ...

Sanremo 2018 - tra i super ospiti il trio Nek-Pezzali-Renga : La lista degli ospiti della 68esima edizione del Festival di Sanremo si allunga di ora in ora ed è quasi del...

Sanremo 2018 : al Festival si promuove il nuovo film di Muccino. Ospite della prima serata l’intero cast : Giulia Michelini Sarà forse per il palco – quest’anno è il più grande di sempre nella storia del Festival di Sanremo – che al Teatro Ariston Claudio Baglioni farà posto per molti. Al ricco parterre di ospiti musicali italiani si aggiunge il cast del nuovo film di Gabriele Muccino ‘A casa tutti bene‘. Attesi alla kermesse, dunque, molti tra gli attori più popolari del cinema e della fiction italiana, tra cui Stefania ...

Sanremo Young : Iva Zanicchi contro il Festival 2018 : Festival 2018: Iva Zanicchi e la frecciatina prima di Sanremo Young Andrà in onda da venerdì 16 febbraio in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo Sanremo Young, il nuovo talent targato Rai dedicato ai giovani nati nel nuovo millennio. Il nuovo programma condotto da Antonella Clerici andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo: per la prima volta, le luci del Festival non si spegneranno con la conclusione della ...

Franca Leosini a Sanremo 2018/ Duetto con Claudio Baglioni? : Franca Leosini, ospite del Festival di Sanremo 2018, per duettare con Claudio Baglioni sul palco dell'Ariston? Quale sarà il brano prescelto per questo inedito duo?(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 14:42:00 GMT)

Il cast del film A casa tutti bene a Sanremo 2018 : Muccino - Stefano Accorsi - Giampaolo Morelli e tutti gli attori presenti : Il cast del film A casa tutti bene a Sanremo 2018 nella prima serata. Non solo musica ma anche cinema al Festival della Canzone italiana in scena al Teatro Ariston di Sanremo da martedì 6 a sabato 10 febbraio con la direzione artistica di Claudio Baglioni. Al suo fianco sul palco ci saranno Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino che nella prima serata del Festival sarà anche ospite insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino, A casa ...

Sanremo 2018 - Gino Paoli e Danilo Rea tra i super ospiti : La musica protagonista al 100% al Festival di Sanremo firmato Claudio Baglioni, lo si intuisce già dagli ospiti. Altri due grandi nomi si aggiungono alla lista svelata finora. Sul palco...