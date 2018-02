Sanremo 2018 | cantanti | a 83 anni Ornella Vanoni sfida l’Ariston Con lei Pacifico e

Sanremo 2018 : ospiti Giorgia - Nannini - Renga e tanti altri artisti : Sanremo 2018: tra gli ospiti anche Giorgia Al Festival di Sanremo 2018, tra gli ospiti, ci saranno anche Giorgia, Gianna Nannini e tanti altri artisti. A confermare che Giorgia calcherà ancora una volta il palco del Teatro Ariston è stata lei stessa a Radio 2 Social Club. Ecco, infatti, cosa ha detto l’amata cantante nel corso di una recente intervista alla radio: Vado a Sanremo. Accetto molto volentieri l’invito di Claudio Baglioni. ...

Sanremo 2018 - tra i super ospiti il trio Nek-Pezzali-Renga : La lista degli ospiti della 68esima edizione del Festival di Sanremo si allunga di ora in ora ed è quasi del...

Sanremo 2018 : al Festival si promuove il nuovo film di Muccino. Ospite della prima serata l’intero cast : Giulia Michelini Sarà forse per il palco – quest’anno è il più grande di sempre nella storia del Festival di Sanremo – che al Teatro Ariston Claudio Baglioni farà posto per molti. Al ricco parterre di ospiti musicali italiani si aggiunge il cast del nuovo film di Gabriele Muccino ‘A casa tutti bene‘. Attesi alla kermesse, dunque, molti tra gli attori più popolari del cinema e della fiction italiana, tra cui Stefania ...

Sanremo Young : Iva Zanicchi contro il Festival 2018 : Festival 2018: Iva Zanicchi e la frecciatina prima di Sanremo Young Andrà in onda da venerdì 16 febbraio in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo Sanremo Young, il nuovo talent targato Rai dedicato ai giovani nati nel nuovo millennio. Il nuovo programma condotto da Antonella Clerici andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo: per la prima volta, le luci del Festival non si spegneranno con la conclusione della ...

Franca Leosini a Sanremo 2018/ Duetto con Claudio Baglioni? : Franca Leosini, ospite del Festival di Sanremo 2018, per duettare con Claudio Baglioni sul palco dell'Ariston? Quale sarà il brano prescelto per questo inedito duo?(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 14:42:00 GMT)

Il cast del film A casa tutti bene a Sanremo 2018 : Muccino - Stefano Accorsi - Giampaolo Morelli e tutti gli attori presenti : Il cast del film A casa tutti bene a Sanremo 2018 nella prima serata. Non solo musica ma anche cinema al Festival della Canzone italiana in scena al Teatro Ariston di Sanremo da martedì 6 a sabato 10 febbraio con la direzione artistica di Claudio Baglioni. Al suo fianco sul palco ci saranno Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino che nella prima serata del Festival sarà anche ospite insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino, A casa ...

Sanremo 2018 - Gino Paoli e Danilo Rea tra i super ospiti : La musica protagonista al 100% al Festival di Sanremo firmato Claudio Baglioni, lo si intuisce già dagli ospiti. Altri due grandi nomi si aggiungono alla lista svelata finora. Sul palco...

Antonio Ricci contro Claudio Baglioni prima di Sanremo 2018 : “Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello” : Antonio Ricci contro Claudio Baglioni: a pochi gironi dall'avvio del Festival di Sanremo 2018, le dichiarazioni del patron di Striscia la notizia fanno discutere. Nel corso di una recente intervista a Corriere.it, Antonio Ricci si è scagliato contro il direttore artistico del 68° Festival di Sanremo. "Non lo reggo da sempre, da quando ero ragazzo", ha esordito prima di ricordare il suo vissuto e la presenza "scomoda" di Claudio Baglioni, ...

Sanremo 2018 - Giorgia super ospite : "Come potevo dire di no?" : Un altro grande nome della musica italiana tra i super ospiti della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Giorgia torna per il secondo anno consecutivo sul palco dell'Ariston, come ha annunciato in diretta...

L’amicizia di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 con Il segreto del tempo - un dialogo tra due amici : “Al Festival vogliamo divertirci” : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 con la canzone Il segreto del tempo. I due ex-Pooh saranno in gara in coppia tra i Big del Festival di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio su Rai 1. Nell'intervista a Radio Italia venerdì 2 febbraio, a pochi giorni dall'avvio del Festival, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli hanno raccontato qualche aneddoto e curiosità sulla canzone in gara a Sanremo, dal titolo Il segreto del tempo. Come affermato ...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni schiera ‘l’artiglieria pesante’ : Franca Leosini con lui sul palco per un duetto : “Stiamo uniti”, diceva Gianni Morandi per il suo Festival di Sanremo. Sembra questo il mantra degli amici di Claudio Baglioni per la prossima edizione della kermesse, in partenza martedì 6 febbraio su RaiUno: tutti uniti, per salvare la faccia del cantautore romano. D’altronde, si sa: Sanremo è un traguardo per chi lo conduce, ma in caso di flop può farti passare brutte annate. Citofonare Simona Ventura e Giorgio Panariello, i primi che ci ...

Sanremo 2018 - ecco come si arriva al vincitore del Festival : Uno, due e tre. Il Festival di Sanremo targato Baglioni è alle porte e, tra le ultime prove prima del debutto, scopriamo come si arriverà a decretare il vincitore della sezione Campioni e Nuove ...

Sanremo 2018 - cantanti : i The Kolors in cerca di rilancio : Sanremo 2018 - The Kolors Doppio debutto per i The Kolors: la band vincitrice della quattordicesima edizione di Amici sarà per la prima volta al Festival di Sanremo 2018 e per la prima volta si cimenterà con la lingua italiana: finora infatti il gruppo di Stash ha cantanto sempre e solo in inglese. Chi sono i The Kolors I The Kolors sono una band italiana che si è formata a Napoli nel 2010 ma ha trovato il successo soltanto nel 2015 partecipando ...

Almeno pensami di Ron - testo e significato : il cantautore a Sanremo 2018 con un brano di Lucio Dalla : testo e significato di “Almeno pensami”, la canzone con cui Ron ha scelto di partecipare al Festival di Sanremo 2018. Si tratta di un brano d’amore emozionante scritto dal grande Lucio Dalla, scomparso nel 2012. Ron torna sul palco dell’Ariston con un brano toccante ed inedito scritto dal grande Lucio Dalla Tra i grandi ritorni al prossimo Festival di Sanremo 2018 c’è senza ombra di dubbio quello di Rosalino ...