Sanchez re del mercato sui social

Champions : da Coutinho a Sanchez - ecco i rinforzi delle rivali di Juve e Roma : In bicicletta, restare fermi è molto più difficile che muoversi. Concetto esportabile al calciomercato, dove la tentazione di modificare e ritoccare le rose non sempre va di pari passo con la lucidità.

Fiorentina : tre offerte per Sanchez - ma tutto dipende da Badelj : La Fiorentina - secondo il Corriere dello Sport - sta valutando le offerte in arrivo dal Levante, Getafe e Panathinaikos per Carlos Sanchez . Prima, però, il club viola deve trovare un'alternativa a Badelj che sia più funzionale del ...

Sanchez shock - saltato un controllo antidoping : ma la colpa è dell’Arsenal! : Il Daily Mirror ci va giù pesante in prima pagina: “Sanchez drugs shock”, questo il titolo del tabloid inglese con la foto dell’attaccante cileno in auto. Il neo acquisto del Manchester United dovrà risolvere un problema non di poco conto ma che non lo vede direttamente responsabile. Sanchez ha infatti saltato un controllo antidoping effettuato dall’Uefa all’Arsenal lunedì scorso, quando, appunto, era ancora ...

Wenger ed il mercato dell’Arsenal : “Mkhitaryan vale Sanchez ed ora arriva Aubameyang” : “Perdiamo un giocatore di livello mondiale e otteniamo un giocatore di livello mondiale”. Alla vigilia della sfida di ritorno di EFL Cup contro il Chelsea (0-0 all’andata), il manager dell’Arsenal, Arsene Wenger, non ha dubbi sulle qualita’ di Mkhitaryan, chiamato a sostituire Sanchez, andato a raffornzare il Manchester United. “Nel complesso, penso che Mkhitaryan abbia le qualita’ per integrarsi nel ...

La prima foto di Sanchez con la maglia dello United : TORINO - Alexis Sanchez è ormai un giocatore del Manchester United. Lo conferma anche la foto 'rubata' e pubblciata sul web con il selfie che il giocatore si è fatto con la sua nuova maglia. Il suo ...